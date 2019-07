Les valeurs à suivre mercredi 24 juillet 2019 à Paris

0

AIR LIQUIDEAir Liquide et le spécialiste mondial de la chimie, Shell Chemicals, ont renouvelé leurs contrats concernant la fourniture d'oxygène, d'azote, de vapeur et d'électricité au site Scotford de Shell au Canada. "Dans le cadre de cet engagement, Air Liquide rénovera ses installations à Scotford afin de favoriser la croissance future au sein de ce bassin industriel", a précisé le groupe français dans un communiqué.ALTENLe groupe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du deuxième trimestreCASINOCasino annonce avoir conclu de nouvelles promesses unilatérales d'achat dans le cadre de sa stratégie visant à céder des magasins (hypermarchés, supermarchés, Leader Price) structurellement déficitaires. Ces promesses représentent un montant total de 42 millions d'euros. Ces magasins ont représenté en 2018 un chiffre d'affaires hors taxes d'environ 76 millions d'euros et une perte de résultat opérationnel courant d'environ 2 millions d'euros.DASSAULT SYSTEMESL'éditeur français de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur Dassault Systèmes a relevé ses objectifs de bénéfice par action, hors éléments exceptionnels (non-IFRS) pour 2019 après avoir pris en compte de nouvelles hypothèses de taux de change. Il vise un bénéfice par action situé entre 3,45 et 3,50 euros, en progression de 11% à 12%. Le groupe cible par ailleurs une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10% à 11%, soit des revenus entre 3,88 et 3,91 milliards d'euros. La marge opérationnelle (non-IFRS) est anticipée à 32,5%.EIFFAGEAPRR, filiale d'Eiffage, a affiché au titre de son premier semestre 2019, un chiffre d'affaires consolidé hors construction de 1,25 milliard d'euros, en progression de 1,3 %. Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu sur la période une baisse de 1,1 % en comparaison avec l'année précédente. Le trafic des véhicules légers décroît de 1,4 % sur le semestre, le trafic des poids lourds progresse de 0,8 %.ELISLe spécialiste du nettoyage et de l'hygiène publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreERAMETLe groupe minier publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreGL EVENTSGL Events a dévoilé au premier semestre 2019, un résultat net part du groupe de 30,4 millions d'euros en hausse de 35 %. Le résultat opérationnel courant s'établit à 69,7 millions en progression de 31 %. Quant à l'Ebitda, il ressort à 99,9 millions et croît de 24 %. Pour sa part le chiffre d'affaires atteint 595,9 millions, en croissance de 9 %. Dans le sillage de ces résultats, le groupe a confirmé sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10 % et l'amélioration de sa rentabilité.INGENICOIngenico a revu à la hausse l'ensemble de ses objectifs 2019 à l'occasion de la publication des résultats du premier semestre. Le spécialiste du paiement vise une croissance organique 2019 supérieure à 9 % contre environ 6 % auparavant et un Ebitda supérieur à 590 millions à comparer avec au moins 580 millions d'euros précédemment. B&A (terminaux de paiement) est attendu en croissance organique supérieure à 7 % (contre environ 2 % auparavant) et Retail (services de paiement) en croissance à deux chiffres.INTERPARFUMSLe fabricant et distributeur de parfums a publié son chiffre d'affaires du deuxième trimestre. A suivre.IPSOSLe groupe de conseil et de sondages publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreKLEPIERRELe groupe immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreLVMHLe groupe de luxe publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreNEXANSNexans a essuyé au premier semestre une perte nette, part du groupe, de 116 millions d'euros, contre un bénéfice de 40 millions d'euros au premier semestre 2018. Il intègre la prise en charge pour 182 millions d'euros de charges de réorganisation reflétant essentiellement le provisionnement du plan de restructuration européen annoncé le 24 janvier 2019, dont les négociations ont été finalisées avec les instances sociales. L'Ebitda du spécialiste du câble s'élève à 195 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 153 millions en 2018.NEXITYA l'occasion de l'annonce de ses résultats semestriels, Nexity a relevé ses objectifs annuels. Le premier promoteur immobilier français vise désormais un chiffre d'affaires et un Ebitda en croissance autour de 7% contre au moins 5% précédemment. Il anticipe par ailleurs une croissance de sa part de marché, dans un marché du logement neuf en France plus porteur qu'attendu en 2019 : -2% à -4% contre -7% anticipé en début d'année.MERCIALYSLa foncière publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreOSE IMMUNOTHERAPEUTICSOSE Immunotherapeutics annonce qu'à l'issue du processus d'évaluation des projets soumis à l'appel à projet " AAPG 2019 ", l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) a sélectionné le projet DC-TARGET et lui a attribué un financement à hauteur de 800 000 euros.PSAPSA a enregistré au premier semestre un résultat net part du groupe de 1,835 milliard d'euro, en progression de 23,7% et un résultat opérationnel courant de 3,34 milliards d'euros, en hausse de 10,6%. Le résultat opérationnel courant de la division Automobile progresse de 12,6%, à 2,657 milliards, soit une rentabilité de 8,7% en amélioration de 0,9 point. PSA explique que ce niveau de rentabilité a été atteint grâce à un mix produit favorable et la poursuite de la baisse des coûts, en dépit de l'impact négatif des taux de change.SEBLe spécialiste du petit électroménager a publié ses résultats du premier semestre. A suivre.TARKETTTarkett a affiché au premier semestre 2019, un résultat net attribuable aux actionnaires de la société de 7,7 millions d'euros contre 28,7 millions un an plus tôt. L'Ebitda ajusté avec IFRS16 ressort à 111,8 millions contre 116,1 millions. Pour sa part le chiffre d'affaires atteint 1,412 milliard en hausse de 7,2% et de 1,3% en organique. " Après un premier trimestre soutenu, nous enregistrons une performance mitigée sur le second trimestre ", note Fabrice Barthélemy, Président du Directoire, qui confirme que les conditions de marchés sont plus difficiles qu'en 2018.UMANISUmanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 51,8 millions d'euros en progression de 6 % au deuxième trimestre 2019. Le chiffre d'affaires du premier semestre est ainsi porté à 107,5 millions d'euros, en hausse totale de 8 %. Compte tenu de la tendance observée sur la période, des deux acquisitions déjà réalisées en 2019 et des discussions actives actuellement en cours sur plusieurs autres dossiers de croissance externe, le groupe a indiqué communiquer des objectifs financiers annuels actualisés à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2019, le 12 septembre prochain.VALEOL'équipementier automobile publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreVALLOURECLe spécialiste des tubes en acier sans soudure publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreWORLDLINELe spécialiste des paiements publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre