Les valeurs à suivre mercredi 24 octobre 2018 à Wall Street

0 0

AT&TL'opérateur télécoms AT&T a présenté des résultats plus faibles que prévu au deuxième trimestre. Son bénéfice net s'est élevé à 4,7 milliards de dollars, soit 65 cents par action, à comparer avec 3 milliards de dollars, soit 49 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 90 cents, soit 4 cents de moins que le consensus Refinitiv. Son chiffre d'affaires a bondi de 15,3% à 45,70 milliards de dollars, soutenu par l'acquisition de Time Warner.BOEINGBoeing vient de dévoiler ses résultats au titre du troisième trimestre 2018. Ainsi, le géant américain de l'aéronautique a réalisé un bénéfice net de 2,36 milliards de dollars sur la période, ou 4,07 dollars par action, contre 1,81 milliard de dollars, ou 2,99 dollars par action un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 3,58 dollars par action, dépassant de 13 cents le consensus Zacks.FORDFord Motor prend des actions pour arrêter l'hémorragie de ses ventes en Chine, le premier marché automobile mondial. Ainsi, le constructeur automobile américain a décidé de réunir les activités de Ford China dans une division à part entière et de nommer un nouveau PDG à sa tête. Il s'agit d'Anning Chen. Pour mémoire, Ford Motor a constaté un recul de ses ventes de 43% à 64 383 véhicules au mois de septembre 2018, en comparaison de septembre 2017.KRAFT HEINZKraft Heinz a annoncé la conclusion d'un accord définitif portant sur la vente des marques indiennes Complan, Glucon-D, Nycil et Sampriti à Zydus Cadila pour une valeur d'environ 46 milliards roupies (627 millions de dollars). La transaction devrait être conclue au début de 2019, sous réserve des approbations réglementaires de la Competition Commission of India et d'autres conditions de clôture habituelles.RESTAURANT BRANDS INTERNATIONALLa maison mère de Burger King, Restaurant Brands International, a dévoilé des résultats trimestriels contrastés. Les ventes dans les restaurants ouverts depuis plus d'un an ont grimpé de seulement 1% alors que le Wall Street visait une hausse de 1,5% après +3,6% un an plus tôt. Le bénéfice par action en revanche, est ressorti à 65 cents contre un consensus de 63 cents.TEXAS INSTRUMENTSTexas Instruments devrait reculer à Wall Street en raison de revenus et perspectives d’activité décevants. Hier soir, son patron, Rich Templeton, a souligné que « la demande pour nos produits s'est ralentie sur la plupart des marchés ». Il ne s’agit pas seulement de paroles, les revenus et les perspectives de chiffre d’affaires du groupe américain sont ressortis sous les attentes. Les ventes du troisième trimestre ont progressé de 4% à 4,26 milliards de dollars contre un consensus de 4,30 milliards de dollars.UPSLe numéro un mondial de la livraison de colis UPS est attendu en repli à Wall Street en raison de ventes moins bonnes que prévu. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net en progression de 19,8% à 1,51 milliard de dollars, soit 1,73 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, il est ressorti en ligne avec les attentes à 1,82 dollar. Les revenus ont progressé de 7,9% à 17,44 milliard de dollars, soit légèrement sous les attentes du marché : 17,46 milliard de dollars.