Les valeurs à suivre mercredi 26 octobre 2022 à Wall Street

Alphabet, société-mère de Google, a dévoilé hier des profits moindres que prévu. Au troisième trimestre, le géant de l'Internet a enregistré un bénéfice net de 13,91 milliards de dollars, soit 1,06 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 18,94 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus était plus optimiste à 1,25 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 21,03 milliards à 17,135 milliards de dollars.



Boeing

Au troisième trimestre, Boeing accuse une perte par action de 6,18 dollars contre une perte de 0,60 dollar au troisième trimestre 2021. L'Américain affiche aussi une perte opérationnelle de 3,07 milliards de dollars, contre un bénéfice de 59 millions à la même période il y a un an. Cette mauvaise performance est liée à des pertes sur les programmes de développement de défense. La marge opérationnelle ajustée ("core") est aussi dans le rouge à -19,3% contre 0,4% au troisième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires trimestriel est de 15,95 milliards contre 15,27 milliards, un an plus tôt.



CME

CME Group, la place de marché de produits dérivés la plus importante du monde, a présenté des profits meilleurs qu'anticipé à la faveur de la forte hausse des volumes. Au troisième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 680 millions de dollars, soit 1,87 dollar par action contre respectivement 926,5 millions de dollars et 2,58 dollars, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,98 dollars, soit 4 cents de mieux que le consensus.



Heinz

Groupe alimentaire américain, Kraft Heinz a publié ses résultats du troisième trimestre dépassant ses attentes. Il a dévoilé des revenus de 6,5 milliards de dollars, en croissance de 3% malgré un impact négatif de 6,4% des changements de périmètre et 2,3% d'impact des effets de change. Sa croissance organique atteint 11,6%. Le bénéfice net décline de 41% en glissement annuel à 435 millions de dollars, avec des dépréciations. L'Ebitda ajusté a reculé de 5% à 1,4 milliard. Et son bénéfice ajusté dilué par action ressort à 63 cents, en repli de 3%. Il était attendu à 56 cents.



Intel

La filiale d'Intel Mobileye, spécialisée dans les puces et logiciels d'assistance à la conduite, a levé 861 millions de dollars, à l'occasion de son introduction en Bourse. Intel a vendu 41 millions d'actions au prix de 21 dollars. Mobileye, qui fera ses premiers pas à Wall Street aujourd'hui, est valorisé 16,7 milliards de dollars, bien loin des 30 milliards de dollars envisagés il y a encore quelques mois. Intel avait acheté Mobileye 15,3 milliards de dollars en 2017.



Microsoft

Si Microsoft a dévoilé des profits meilleurs que prévu, les investisseurs s'inquiètent du ralentissement d'Azure (cloud commercial), qui devrait perdurer. Au premier trimestre, clos septembre, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net reculer de 14% à 17,56 milliards de dollars, soit 2,35 dollars par action. Le consensus s'élevait à 2,29 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint pour sa part 50,12 milliards de dollars, en hausse de 11% (+16% à taux de change constants) sur un an, alors que les analystes attendaient 49,60 milliards de dollars.



Spotify

Spotify, plateforme de musique en ligne, a vu sa croissance progresser au troisième trimestre en s'approchant du demi-milliard d'utilisateurs. Mais ses marges se sont érodées en écho à ses pertes qui se sont creusées, à 166 millions d'euros contre 160 il y a un an. Le chiffre d'affaires est, lui, ressorti supérieur aux attentes, à 3,03 milliards d'euros, en progression de 21% sur un an.



Texas Instruments

Texas Instruments est attendu dans le rouge à Wall Street après avoir présenté des objectifs décevants, nouveau signe du ralentissement du secteur des semi-conducteurs. Au troisième trimestre, Texas Instruments vise un bénéfice par action compris entre 1,83 et 2,11 dollars pour des revenus situés entre 4,40 et 4,80 milliards de dollars. Les analystes anticipent respectivement 2,18 dollars et 4,88 milliards de dollars.



Visa

Le spécialiste des moyens de paiement Visa a présenté des comptes trimestriels meilleurs que prévu et a nettement augmenté la rémunération de ses actionnaires. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, son bénéfice net a bondi de 10% à 3,9 milliards de dollars, soit 1,86 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,93 dollars, dépassant le consensus s’élevant à 1,86 dollar. Ses revenus ont reculé de 19% à 7,8 milliards de dollars, ressortant au dessus du consensus de 7,55 milliards de dollars.



















