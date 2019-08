Les valeurs à suivre mercredi 28 août 2019 à Paris

0

CARMATCarmat a reçu la première autorisation de reprise du recrutement des patients de la deuxième partie de l'étude Pivot concernant son cœur artificiel total au Danemark. Avec le Kazakhstan et la République tchèque, le Danemark était le troisième pays, en dehors de la France, où la medtech disposait des autorisations nécessaires pour mener la première partie de l'étude Pivot. Suite aux changements effectués sur le système de production des prothèses, la société était contrainte de resoumettre des demandes d'autorisation d'essai clinique dans ces pays.CEGEDIMCegedim a cédé à la société CareTracker Inc, membre de N. Harris, la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc, filiale détenue à 100%. Dans le cadre de cette transaction les solutions et services logiciels, les services de RCM, tous les contrats clients, une partie des contrats fournisseurs, et une grande partie du personnel ont été transférés à l'acquéreur. Cette opération pourrait entrainer une dépréciation d'actif de l'ordre de 20 millions d'euros. Le groupe communiquera plus d'informations lors de la publication des résultats du premier semestre, le 19 septembre.CHARGEURSChargeurs PCC Fashion Technologies, leader mondial de la fabrication d'entoilages, célèbre le premier anniversaire de l'acquisition de PCC Interlining. Tout en intégrant parfaitement PCC Interlining au coeur de ses activités, Chargeurs Fashion technologies a su mener à bien sa stratégie visant à devenir une marque iconique, et a annoncé de nombreuses autres réalisations majeures sur l'année écoulée dans les domaines de l'innovation, du développement durable, ainsi que de la formation et du développement des talents.DASSAULT SYSTEMESS&P Global Ratings a assigné la note de crédit A- avec une perspective stable à Dassault Systèmes.EIFFAGELe groupe de construction et de concessions publiera ses résultats du premier semestre. Le consortium comprenant Eiffage Métal (mandataire) et DEME a remporté le contrat EPCI pour la conception, la fabrication et l'installation des 80 fondations monopieux en acier du parc éolien offshore de Saint-Nazaire en France, pour un montant global supérieur à 500 millions d'euros. Ce parc de 480 MW, appartenant à EDF Renouvelables et Enbridge, sera implanté entre 12 et 20 km au large de la péninsule de Guérande, dans l'ouest de la France. La profondeur des installations varie de 12 à 25 mètres.ORANGEA partir du 10 septembre et jusqu'au 31 octobre 2019, Orange distribue en exclusivité sur le marché français, le Fairphone 3, le smartphone modulaire conçu pour être plus durable et équitable. Il est précommande dès aujourd'hui. Le Fairphone 3 a été conçu à partir de matériaux recyclés comme le cuivre ou le plastique et issus de zones sans conflit. Ce smartphone est durable grâce à son design modulaire : six pièces interchangeables (écran, microphone, caméra, batterie et modules supérieurs et inférieurs).PLASTIVALOIRELe Groupe Plastivaloire a dégagé, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d’affaires de 162 millions d’euros, en progression de 14,9 %. Sur les trois derniers mois, le groupe renoue avec une croissance organique positive de +0,7 % et bénéficie de la bonne contribution de la société TransNav acquise fin 2018, à hauteur de 23,1 millions d’euros. « Les nouvelles affaires engrangées dans le secteur Industries et la montée en puissance de la production au Mexique ont permis de compenser un contexte conjoncturel toujours peu favorable en Automobile», a-t-il précisé.SOLUTIONS 30Solutions 30, spécialiste des solutions pour les Nouvelles Technologies, renforce son positionnement aux Pays-Bas grâce à l'acquisition de 51% de I-Holding bv, maison mère de I-Projects Group. Créée en 2013, I-Projects Group propose, comme le groupe français, une large gamme de services de proximité dans des secteurs d'activité diversifiés : télécommunications, IT, énergie, retail, sécurité. I-Projects Group, qui réalise un chiffre d'affaires de 11 millions, s'est développé rapidement sur des marchés stratégiques, en particulier l'installation des compteurs intelligents.VERIMATRIXVerimatrix, auparavant Inside Secure, annonce l'extension de sa relation avec Mellanox Technologies à qui elle a licencié ses solutions de sécurité Silicon IP pour son offre de systèmes sur puce (SoC) destinée au marché des entreprises de pointe. Mellanox est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'interconnexion intelligentes de haute performance pour les serveurs des datacenters et les systèmes de stockage.