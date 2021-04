Les valeurs à suivre mercredi 28 avril 2021 à Wall Street

© AOF 2021

ALPHABETAlphabet, société-mère de Google, a dévoilé hier des profits très supérieurs aux attentes, soutenus par des revenus au plus haut historique. Au premier trimestre, la célèbre firme Internet a enregistré un bénéfice net de 17,93 milliards de dollars, soit 26,29 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 6,836 milliards de dollars, soit 9,87 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 15,79 dollars.AMDAMD a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, qui lui ont permis de rehausser ses objectifs annuel. Au premier trimestre, le concurrent d'Intel a vu son bénéfice net flamber de 243% à 555 millions de dollars, représentant 45 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 52 cents, soit 8 cents de mieux que le consensus Bloomberg. Dans le même temps, le chiffre d'affaires d'AMD a bondi de 93% à 3,445 milliards de dollars alors que Wall Street ciblait 3,21 milliards de dollars.BOEINGBoeing vient de dévoiler ses résultats au titre du premier trimestre 2021. Ainsi, le géant américain de l’aéronautique a publié une perte nette de 561 millions de dollars sur la période, ou -92 cents par action, contre une perte nette de 641 millions de dollars, ou -1,11 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte nette par action ressort à -1,53 dollar ; elle se révèle plus importante que ce qu’attendait le consensus FactSet ( -0,97 dollar).MICROSOFTMicrosoft a présenté hier soir des résultats supérieurs aux attentes, soutenus par ses activités dans le cloud et les jeux vidéo. Au troisième trimestre, clos fin mars, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 44% à 15,46 milliards de dollars, soit 2,03 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 1,95 dollars, à comparer avec le consensus Bloomberg de 1,78 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint pour sa part 41,7 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an, alors que les analystes attendaient 41,1 milliards de dollars.SPOTIFYSpotify a réalisé un bénéfice opérationnel de 14 millions d'euros au cours du premier trimestre 2021, après une perte de 17 millions un an plus tôt. Les revenus de la plateforme suédoise de streaming musical, cotée au NYSE, ont progressé de 16% à 2,147 milliards d'euros. La plateforme s'est lancée dans 86 nouveaux marchés au cours du trimestre, et a comptabilisé 356 millions d'utilisateurs actifs mensuels (UAM), soit une hausse de 24%, dans la fourchette basse de ce qu'elle attendait (354-364 millions). Les abonnés premium ont quant a eux été 158 millions, en hausse de 21%.STARBCUKStarbucks a levé le voile mardi soir sur ses résultats du deuxième trimestre (clos le 28 mars) de son exercice fiscal 2021. Ainsi, la chaîne américaine de cafés a réalisé un bénéfice par action ajusté de 62 cents, dépassant le consensus Zacks qui s'établissait à 52 cents. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 6,67 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal (+11,2% sur un an), manquant cette fois le consensus de 1,9 %. A magasins comparables, les ventes ont bondi de 15%.TEXAS INSTRUMENTSTexas Instruments a dévoilé hier soir des résultats et des objectifs supérieurs aux attentes. Au premier trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net bondir de 49% à 1,75 milliard de dollars, soit 1,87 dollar par action. Hors des éléments exceptionnels, non compris dans les guidances du groupe, le bénéfice par action est ressorti à 1,85 dollar, dépassant largement le consensus s'élevant à 1,63 dollar. Texas Instruments a bénéficié du dynamisme de ses ventes : +29% à 4,29 milliards de dollars. Le marché visait 4 milliards de dollars.VISALe spécialiste des moyens de paiement Visa a présenté des comptes trimestriels moins dégradés que prévu. Au deuxième trimestre, clos fin mars, son bénéfice net a baissé de 2% à 3,03 milliards de dollars, soit 1,38 dollar par action. Ce dernier a dépassé le consensus IBES s'élevant à 1,27 dollar. Ses revenus ont reculé de 2% à 5,73 milliards de dollars, ressortant au dessus du consensus de 5,61 milliards de dollars.YUM BRANDSYum Brands évolue dans le vert mercredi en préouverture des marchés actions américains, dans le sillage de ses résultats du premier trimestre 2021. Le groupe américain de restauration rapide (KFC, Pizza Hut, Taco Bell) a publié un bénéfice net par action de 1,07 dollar, dépassant le consensus FactSet (0,87 dollar). Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 1,49 milliard de dollars, en hausse de 18% sur un an. Il surpasse là aussi les attentes du marché (1,45 milliard).