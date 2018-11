Les valeurs à suivre mercredi 28 novembre 2018 à Paris

0

AXAA l’occasion de la journée investisseurs d’AXA organisée aujourd’hui à Londres, l'assureur a dévoilé une nouvelle politique de gestion du capital, qui sera mise en oeuvre dès 2018. La fourchette du taux de distribution du dividende est portée à 50%/60%, contre 45% à 55% précédemment. Il a aussi présenté une nouvelle fourchette cible de ratio de solvabilité II, comprise entre 170% et 220%, contre une fourchette précédente de 170% à 230%. A l'horizon 2020, il vise désormais une rentabilité courante des capitaux propres (ROE courant) à 14% - 16%, contre 12% - 14% auparavant.CROSSJECTCrossject annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant d'environ 4 millions d'euros. 3 400 842 actions nouvelles ordinaires seront émises. 3 DPS permettront de souscrire 1 action nouvelle. Le prix d'émission est de 1,16 euro par action, soit une décote faciale de 32,9% par rapport au cours de clôture de l'action mardi 27 novembre. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription est de 0,14 euro.EDFEDF Renouvelables au Brésil annonce la signature d’un contrat de vente d’électricité de long terme (PPA) avec Braskem, un des leaders mondiaux dans la fabrication de résines thermoplastiques. L’électricité contractualisée sera produite par un nouveau projet éolien d’EDF Renouvelables, d’une capacité installée de 33 MW et dont la construction débutera en 2019.EKINOPSEkinops a annoncé l'inauguration de son nouveau siège social aux Etats-Unis, à Rockville. Cette nouvelle installation marque une nouvelle phase d'expansion nord-américaine pour le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, consécutivement à l'acquisition de OneAccess en septembre 2017.GENERIX GROUPGenerix Group a affiché ses résultats semestriels au 30 septembre 2018. Ainsi, l'éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux a fait état d'un résultat net, part du groupe en repli de 11% par rapport à la même période l'année dernière à 0,5 million d'euros. Le résultat opérationnel s'établit à 2,9 millions, en progression de 47%. L'Ebitda est de 4,5 millions, en hausse de 16%. Quant au chiffre d'affaires, il s'affiche à 37,3 millions, en croissance de 9%, tiré par "la dynamique notamment à l'international du modèle SaaS" souligne le groupe.GFI INFORMATIQUEMannai corporation a initié une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire portant sur les actions de la société Gfi Informatique au prix de 10,50 euros par action.LAFARGEHOLCIMA l'occasion de sa journée investisseurs consacrée à la mise en oeuvre de la Stratégie 2022 " Building for Growth ", LafargeHolcim a confirmé ses objectifs 2018. Le groupe cimentier vise une croissance du chiffre d'affaires de 4 à 6 % sur base comparable et une progression de l'Ebitda sous-jacent de 3 à 5 % sur base comparable. En 2019, le groupe s'attend à ce que la demande globale solide du marché se poursuive. Il anticipe l'année prochaine, une croissance du chiffre d'affaires de 3 à 5 % sur base comparable, conforme à l'objectif de la Stratégie 2022.NEXANSNexans remporte un contrat clés en main de 111 millions d'euros pour le projet d'interconnexion électrique sous-marine de l'archipel grec des Cyclades. Le contrat complet clés en main couvre l'étude du fond marin, la conception, la fabrication, la pose et la protection d'un câble sous-marin d'énergie tripolaire CAHT de 150 kV intégrant un élément de fibre optique. Le parcours s'étend sur 108 kilomètres, par une profondeur d'eau maximale prévue de 300 mètres.PARROTConstatant la baisse récente du cours de bourse de Parrot, Horizon, société détenue intégralement par Henri Seydoux et sa famille, et actionnaire de contrôle de Parrot, a annoncé avoir conclu un contrat d'acquisition d'actions avec un actionnaire représentant 9,59% du capital de Parrot pour un prix par action de 3,20 euros. Horizon entend déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), dans les meilleurs délais, une OPA sur les actions Parrot qu'elle ne détient pas au même prix de 3,20 euros par action. L’action a clôturé à 1,75 euro.RIBERRiber a annoncé la démission de Guillaume de Belair de son mandat de membre du Directoire pour des raisons personnelles. Le Conseil de surveillance de l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs qui s'est tenu ce jour a pris acte de cette décision avec effet immédiat. Riber a remercié Guillaume de Belair pour son engagement au sein de l'entreprise depuis sa nomination en décembre 2016.SOITECLe spécialiste de matériaux semi-conducteurs publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.