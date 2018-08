Les valeurs à suivre mercredi 29 août 2018 à Paris

0 0

DMSA l’issue du premier semestre 2018, DMS Group a enregistré un chiffre d’affaires de 10,7 millions d'euros, en repli de 16%. La division DMS Imaging a vu ses ventes reculer de 19% à 10,1 millions d'euros. En son sein, les ventes en radiologies se sont inscrites en repli de 29% (contre +16% de croissance au premier semestre 2017). La commande de 1,9 million de dollars (1,6 million d'euros) pour la fourniture d'unités de radiologie à destination des hôpitaux du Ministère de la Santé égyptien n'a fait l'objet d'encore aucune facturation sur le semestre écoulé.EIFFAGELe groupe de construction et de concessions publiera après-Bourse ses résultats du premier semestre.FREELANCEAu deuxième trimestre 2018, clos fin juin, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com s'est établi à 48,3 millions d'euros, en croissance organique de 24%. Il marque donc une accélération de l'activité par rapport au début d'année : +17% au premier trimestre. Au total, au premier semestre 2018, le spécialiste de l'intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 91,2 millions d'euros, en croissance organique de 20%, conforme à son objectif de progression soutenue de l'activité.JCDECAUXJCDecaux S.A, numéro un mondial de la communication extérieure, a annoncé avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de mobilier urbain publicitaire de la ville de Perpignan (117 000 habitants), pour une durée de 10 ans. Précédemment détenu par un concurrent, ce contrat porte sur le design, l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de 195 abribus, 120 mobiliers urbains d'information 2 mètres carrés (dont 35 digitaux), 50 mobiliers urbains d'information 8 mètres carrés et 35 mobiliers d'affichage libre, représentant un total de 733 faces publicitaires.PERNOD RICARDPernod Ricard a enregistré sur l'exercice 2017/2018 un résultat net part du groupe de 1,577 milliard d'euros, en croissance faciale de 13%, grâce notamment à une réduction des frais financiers. Le résultat opérationnel courant du groupe de vins et spiritueux a reculé de 1,5% à 2,358 milliards d'euros, pénalisé par un effet change défavorable de 180 millions d'euros. Il a enregistre une croissance interne de 6,3%, en ligne avec l'objectif annuel révisé : 6%. Le résultat opérationnel courant est conforme aux attentes.RECYLEXRecylex S.A. a annoncé le report à une date ultérieure de l'arrêté et de la publication de ses résultats financiers semestriels consolidés 2018. Le ralentissement de la production de plomb - lié à des difficultés dans l'intégration du nouveau four de réduction - a en effet impacté significativement la situation financière du groupe, de sorte que les objectifs financiers prévisionnels au 30 septembre 2018 et au 31 décembre 2018, fixés en décembre 2016 dans le cadre du financement du projet de nouveau four de réduction, ne pourront pas être atteints.THERACLIONLe dernier programme de recherche de Theraclion a été retenu en tant que projet Eurostars avec l'Université de Leipzig. En collaboration avec ses partenaires du projet, Theraclion développera le premier HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) utilisable sur patient, spécialement conçu pour une thérapie combinée du cancer avec la radiothérapie.UNIBAIL-RODAMCOLe spécialiste des centres commerciaux publiera après-Bourse ses résultats du premier semestre.