Les valeurs à suivre mercredi 3 juillet 2019 à Wall Street

AMAZONAmazon.com a annoncé la création de plus de 2000 postes en Grande-Bretagne en 2019. Le cybermarchand verra ainsi ses effectifs atteindre 29 500 personnes. Amazon.com propose un large éventail de rôles, y compris au siège social, en R&D et chez AWS. Amazon a annoncé hier son intention d'engager dans les prochains mois 1 800 personnes en CDI dans ses 20 sites en France. Ainsi, le nombre de salariés employés en France dépassera les 9 000 d'ici la fin de l'année.BROADCOM /SYMANTECLe fabricant de semi-conducteurs, Broadcom, qui a déjà racheté l’éditeur de logiciels professionnels CA, continuerait à se diversifier. Selon Reuters, il est en discussion avancée pour s’offrir l'éditeur de logiciels de sécurité, Symantec, qui affichait mardi soir une capitalisation de 13,7 milliards de dollars.CANOPYCoup de tonnerre dans l'univers calme du cannabis. Le codirecteur général du premier producteur mondial de marijuana en termes de capitalisation a été limogé. Ni le groupe, ni Bruce Linton, considéré comme pionner du secteur, n'ont expliqué la raison de ce départ.TESLALors du deuxième trimestre 2019, Tesla a atteint une production record de 87 048 véhicules, tout comme des livraisons record d'environ 95 200 véhicules. En parallèle, le constructeur américain indique avoir réalisé d'importants progrès dans la rationalisation de ses activités mondiales de logistique et de livraison à des volumes plus élevés, lui permettant de réaliser des économies et d'améliorer sa position en fonds de roulement. Concernant le troisième trimestre, Tesla estime être bien positionné pour continuer à faire progresser sa production et ses livraisons.