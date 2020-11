Les valeurs à suivre mercredi 4 novembre 2020 à Wall Street

0

Les titres des producteurs de cannabis pourraient perdre du terrain, les investisseurs sanctionnant l'absence de vague bleue. Pourtant, l’Arizona, le New Jersey, le Montana et le Dakota du Sud ont voté pour approuvé la vente de marijuana aux adultes à des fins récréatives tandis que le Missippi a approuvé sa vente dans un cadre médical. Si le Sénat était devenu démocrate, les investisseurs auraient cependant pu espérer des lois plus favorables pour la marijuana. L'ETF sur l'herbe a bondi de 12,5% en un mois dans la perspective d'une vague bleue, contre +1,78% pour le S&P500.Hilton a publié une perte au troisième trimestre 2020 de 79 millions de dollars, soit -28 cents par action, après un bénéfice de 288 millions, ou 1 dollar par action, l'an passé à la même époque. En données ajustées, le bénéfice par action de l’hôtelier s'établit à 6 cents, contre un consensus FactSet de 4 cents. Le chiffre d'affaires a en revanche déçu les attentes: il a chuté de 61% à 933 millions de dollars, alors que le consensus tablait sur 963,5 millions. Le revenu par chambre disponible (RevPAR) a lui aussi déçu: il a reculé de 59,9% à 44,95 dollars, contre 47,50 attendus.Uber et Lyft bondissent en préouverture des marchés actions américains. Les géants américains de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) profitent du vote favorable des électeurs de Californie leur permettant de maintenir leur modèle économique basé sur l’utilisation de travailleurs indépendants, rapporte la presse américaine. Ils ne seront donc pas obligés de les requalifier en salariés.La chaîne de fast-food Wendy's a enregistré un bénéfice net au troisième trimestre de 39,8 millions de dollars, soit 17 cents par action, après 46,1 millions, ou 20 cents par action, l'an passé à la même époque. Le BPA ajusté est ressorti à 19 cents, contre 17 cents attendus par le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires, bien qu'en hausse de 3,27% sur un an à 452,2 millions de dollars, a en revanche manqué de peu le consensus de 454 millions. En organique, la croissance des ventes reste malgré tout meilleure qu'attendu: +6,1% au niveau mondial (consensus: +5,4%), et +7% aux Etats-Unis.