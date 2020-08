Les valeurs à suivre mercredi 5 août 2020 à Paris

0

ACCORAccor a enregistré au premier semestre une perte nette, part du groupe, de 1,51 milliard d’euros contre un profit de 141 millions d’euros un an plus tôt. Le groupe hôtelier a enregistré 1 milliard d’euros de charges non courantes, principalement des dépréciations d’actifs, soit 13% des actifs non-courants. Ces dépréciations sont le résultat des perspectives révisées de retour aux niveaux d’activité d’avant crise en 2023 et de l’augmentation des taux d’actualisation du fait de la volatilité des marchés.ACTIA GROUPDans le contexte de crise liée à la situation sanitaire mondiale, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 d'Actia est de 84,9 millions d'euros, en baisse de 34,6 %. Sur le 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires du groupe d'électronique a reculé de 23,5 % pour s'établir à 202 millions d'euros. Sur la période, le point bas a été atteint en avril et la reprise progressive amorcée en mai s'est poursuivie en juin.EUROFINSU.S. Clinical Diagnostics d'Eurofins a annoncé la date de lancement de son test groupé par PCR pour dépister le SARS-CoV-2 et réduire considérablement le prix du test par PCR pour les clients. Les tests groupés, utilisés traditionnellement dans les banques de sang, peuvent être désormais utilisés par diverses industries souhaitant réaliser un dépistage COVID-19 plus exact et plus rentable. Il s'agit des secteurs comme les grandes entreprises, les organisations sportives, les institutions d'éducation, les habitations collectives ou de soins infirmiers, ainsi que les usines.NEURONESNeurones a publié des revenus au premier semestre 2020 en croissance organique de 0,4% à 254,4 millions d'euros. L'expert des services informatiques souligne que dans le contexte très particulier du deuxième trimestre, en décroissance organique de 4,9% à 119,1 millions, le chiffre d’affaires a été finalement meilleur qu’anticipé. Ce, grâce notamment à la bonne résistance des volumes et au mix d'activités du groupe (proportion significative de contrats récurrents ou encore des clients globalement peu exposés).PHARMAGEST INTERACTIVEChiffre d'affaires 1er semestreSOITECSoitec annonce que, suite au franchissement en baisse du seuil de 10% du capital social de la Société par CEA Investissement, ce dernier ne compte plus qu’un représentant au Conseil d’administration en la personne de Guillemette Picard, représentant permanent de CEA Investissement au Conseil. Par ailleurs, le Conseil d'administration du spécialiste des matériaux semi-conducteurs a estimé que Christophe Gégout satisfait les conditions lui permettant d'être qualifié d'indépendant.TECHNICOLORTechnicolor a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (" DPS ") des actionnaires d'un montant brut maximum, prime d'émission incluse, d'environ 330 millions d'euros. Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde financière accélérée. Son montant sera intégralement affecté au remboursement des Créances non réaménagées et non converties.TRANSGENETransgene a annoncé l'encaissement de 22,2 millions de dollars (19 millions d'euros) suite à la vente à un fonds d'investissement chinois d'une partie de sa participation minoritaire dans Tasly BioPharmaceuticals. La biotech précise que cette opération a porté sur 10,3 millions de titres de cette dernière, soit 38 % des parts qu'elle détient dans la société. Transgene souligne que cette transaction renforce sa position de trésorerie et consolide sa visibilité financière jusqu'en 2022.