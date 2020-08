Les valeurs à suivre mercredi 5 août 2020 à Wall Street

0

CVS HEALTHLa chaîne américaine de pharmacies CVS Health Corp a relevé ses objectifs 2019 après avoir fait mieux que prévu au deuxième trimestre. Le bénéfice net a bondit de 54,6% à 2,986 milliards de dollars, soit 2,26 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,64 dollars, contre un consensus FactSet de 1,91 dollar. Les revenus ont augmenté de 3% à 65,3 milliards de dollars, dépassant là encore les attentes des investisseurs : 64 milliards de dollars.DISNEYDisney a publié mardi soir une perte (la première depuis 2001) de 4,72 milliards de dollars au troisième trimestre de son exercice 2019-2020, soit 2,61 dollars par action, contre un bénéfice de 1,43 milliard, ou 79 cents par action, l'an dernier à la même époque. Ajusté des éléments exceptionnels, le groupe enregistre un bénéfice par action de 8 cents, contre 1,34 dollar il y a un an, alors que le consensus FactSet tablait sur une perte de 64 cents. Le chiffre d'affaires est ressorti en baisse de 42% à 11,78 milliards de dollars, contre 12,4 milliards attendus.MODERNAModerna a réalisé une perte de 116,57 millions de dollars au second trimestre 2020, soit 31 cents par action, contre une perte de 134,94 millions, ou 41 cents par action, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a, lui, été multiplié par 5, à 66,35 millions de dollars. Le laboratoire a annoncé détenir 3,1 milliards de dollars de liquidités et avoir reçu, au 31 juillet 2020, environ 400 millions de dollars d'avances pour le futur vaccin contre le covid-19. Moderna s'attend désormais à des dépenses nettes d'exploitation de 0,65 à 0,85 million de dollars en 2020.NEW YORK TIMESLe New York Times a publié un résultat net part du groupe de 23,66 millions de dollars au second trimestre 2020, soit 14 cents par action, contre 25,17 millions, ou 15 cents par action un an plus tôt. En valeurs ajustées, cela représente 18 cents par actions (+5,9%), contre un consensus FactSet de 3 cents. Le chiffre d'affaires est en repli de 7,5% à 403,75 millions de dollars (consensus de 390 millions) en raison principalement de la chute des revenus publicitaires (-43,9%), alors que le quotidien a vu ses revenus des abonnements croître de 8,4%, en particulier grâce au numérique (+29,6%).NOVAVAXNovavax devrait ouvrir en forte hausse après avoir annoncé que son vaccin expérimental contre le Covid-19 avait généré, dans sa phase 1, une production élevée d'anticorps et avait généralement été bien toléré. Le test a été effectué sur 131 adultes en bonne santé entre 18 et 59 ans.REGENERONRegeneron a publié un résultat net de 897 millions de dollars au second trimestre 2020, soit 7,61 dollars l'action, une multiplication par plus de 4,5 par rapport à la même période l'an dernier. Hors éléments exceptionnels, le BPA atteint 7,16 dollars (+18,9%), bien au-delà des attentes de 5,91 dollars par action selon FactSet. Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 24% à 1,95 milliard de dollars, contre 1,58 milliard attendu par le consensus. Le laboratoire pharmaceutique a notamment réalisé 353 millions de dollars grâce aux collaborations avec Sanofi et Bayer.SQUARELe spécialiste américain des paiements en ligne Square a publié des résultats supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre, il a essuyé une perte nette de 11,5 millions de dollars soit 3 cents par action contre une perte de 6,7 millions de dollars ou 2 cents par action un an auparavant. Hors exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 18 cents, alors que le consensus FactSet était de -5 cents. Le chiffre d'affaires de Square a été plus dynamique que prévu, bondissant de son côté de 64% à 1,92 milliard de dollars.