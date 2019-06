Les valeurs à suivre mercredi 5 juin à Paris

0

Adocia a révélé que deux abstracts relatifs à deux produits de son portefeuille ont été acceptés pour présentation lors des 79èmes Sessions Scientifiques de l'American Diabetes Association, qui auront lieu du 7 au 11 juin 2019 à San Francisco (Californie, Etats-Unis). Ces présentations porteront sur deux de ses produits innovants reposant sur la technologie propriétaire BioChaperone : BioChaperone Pramlintide Insuline pour le traitement du diabète et BioChaperone Glucagon Exenatide pour le traitement de l'obésité.AXA a annoncé la cession de 40 millions d'actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings,à Morgan Stanley et Barclays, en qualité de banques garantes dans le cadre d'une offre secondaire de ces actions. Par ailleurs, l'assureur a consenti aux banques garantes une option permettant l'acquisition de 6 millions d'actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings supplémentaires dans un délai de 30 jours.Biosynex annonce le lancement mondial de l'autotest Exacto Test Gluten, conçu et fabriqué sur son site alsacien. Ce nouveau test vise à démocratiser l'accès au dépistage de la maladie cœliaque, ou intolérance au gluten. En Europe, l'intolérance au gluten toucherait 5 millions de personnes dont 4 millions non encore diagnostiquées, explique Biosynex.Les principaux créanciers et loueurs de navires français, chinois et internationaux de Bourbon Corporation et de ses filiales représentant 75% de sa dette et comprenant notamment quatre institutions financières françaises (BNP Paribas, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Natixis et Société Générale) confirment le dépôt d'une offre soumise à conditions suspensives, valable jusqu'au 27 juin 2019.Deinove a annoncé engager une collaboration avec Dow pour le développement conjoint d'un ingrédient cosmétique exclusif issu de sa collection d'extraits bactériens. Dow a sélectionné l'un des extraits d'intérêt issus de cette collection bactérienne et Deinove va désormais concevoir et optimiser un procédé de production dédié. Il assurera la transposition industrielle et la fabrication de l'actif développé.Egide a annoncé le succès de son augmentation de capital par émission d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Le spécialiste de la fabrication de boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles a levé 2,6 millions d'euros, correspondant à l'émission de 2 446 502 actions nouvelles. Le Directeur général, sur délégation du conseil d'administration d'Egide, a décidé d'exercer partiellement, à hauteur de 3,2%, la clause d'extension de l'offre.Euronext annonce qu'elle contrôle désormais, via détention directe, engagements irrévocables et les acceptations de l'offre lancée le 14 janvier 2019, 61,4 % du capital de la Bourse d'Oslo. Son offre est ouverte jusqu'au 28 juin. La société précise qu'elle n'a ni l'obligation, ni l'intention de lancer une nouvelle offre, une fois terminée celle en cours. Le PDG de la Bourse paneuropéenne, Stéphane Boujnah, a confirmé anticiper la finalisation de l'opération d'ici fin juin.Fleury Michon prévoit un résultat opérationnel négatif sur le premier semestre 2019. Le groupe d’agroalimentaire rappelle que l'épidémie de peste porcine et ses impacts sur le cheptel chinois en particulier, a eu pour conséquence depuis plusieurs semaines une forte hausse du prix du porc et du jambon de porc. Fleury Michon fait cette prévision du fait du niveau d'activité lié à l'évolution de ses principaux marchés et du virus informatique d'avril, du résultat des négociations commerciales et du délai de répercussion par la Distribution des hausses de prix dans ses tarifs.Gecina a finalisé l'offre de rachat obligataire lancée le 22 mai 2019, portant sur trois souches obligataires existantes, en rachetant un nominal de 151,5 millions d'euros de maturité résiduelle moyenne de 4,6 années et offrant un coupon moyen de 2%. Cette opération, associée au placement de l'emprunt obligataire réalisé le 22 mai dernier, d'un montant de 500 millions d'euros, d'une maturité de 15 ans et offrant un coupon de 1,625%, permet d'allonger encore la maturité moyenne de la dette du groupe immobilier spécialisé dans les bureaux.L'assemblée générale mixte de Global EcoPower s'est réunie à Meyreuil le mercredi 29 mai 2019 sous la présidence de Jean-Marie Santander, président du conseil d'administration. L'équipe de la direction générale ainsi que l'ensemble des administrateurs de la société étaient présents. Les actionnaires, représentant un quorum de 66,01%, ont approuvé la quasi-totalité des résolutions, dont les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018, à une très large majorité. Ils ont notamment reconduit le président-fondateur actuel dans ses fonctions.Antoine Onfray, Directeur financier de PAREF depuis novembre 2017 est nommé Directeur Général Délégué du groupe. Il aura notamment la responsabilité des finances, des acquisitions, du secrétariat général et des systèmes d'information. Par ailleurs l'Assemblée générale de la société foncière a voté l'élargissement du Conseil d'administration à 2 nouveaux administrateurs. Valérie Guillen, administratrice indépendante, va apporter plus de 30 ans d'expertises immobilières et financières.Theranexus a annoncé la composition de son Conseil Scientifique constitué de 4 experts de renom. En plus des différents experts scientifiques et médicaux extérieurs qui accompagnent ponctuellement Theranexus depuis sa création, ce Conseil Scientifique a pour mission d'assister et de conseiller la société dans ses choix notamment dans les stratégies d'identification, de sélection et de qualification de candidats médicaments ciblant les interactions entres les deux populations cellulaires du cerveau, les neurones et les cellules gliales dans le domaine des maladies du Système Nerveux Central.Olivier Regnard rejoindra Solocal le 1er juillet en tant que Directeur financier. Il aura en charge les fonctions Finance, Achats et Immobilier et pilotera également les Relations Investisseurs. Olivier Regnard intègrera le Comité exécutif et reportera directement à Eric Boustouller, Directeur général du spécialiste de la communication locale.Tikehau Capital, groupe de gestion alternative et d'investissement, et Le Groupe de l'Hôtellerie, spécialiste de la gestion hôtelière, acquièrent deux hôtels au coeur de Paris à travers le fonds d'investissement immobilier à stratégie " value added " du premier. Les hôtels Corona Opéra et Touraine Opéra sont deux hôtels trois étoiles d'une capacité combinée de 97 chambres. Situés dans le 9ème arrondissement de Paris, ces hôtels sont à proximité de l'Opéra de Paris et des grands magasins.Vivendi a procédé avec succès au placement d'un emprunt obligataire de 2,1 milliards d'euros, constitué de trois tranches d'une durée respective de 3, 6 et 9,5 ans. La première tranche d'un montant de 700 millions d'euros est assortie d'un coupon de 0,00 % et est émise à un prix de 99,67 % du nominal, offrant un rendement de 0,11 %. La deuxième tranche d'un montant de 700 millions d'euros est assortie d'un coupon de 0,625 % et est émise à un prix de 99,912 % du nominal, offrant un rendement de 0,64 %.