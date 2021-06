Les valeurs à suivre mercredi 9 juin 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

ABEOL'entreprise du secteur des équipements sportifs et de loisirs publiera ses résultats annuels après-Bourse.GAUSSINGaussin et Microvast, un spécialiste des batteries de nouvelle génération pour véhicules commerciaux et spécialisés, ont annoncé un partenariat visant à intégrer la nouvelle génération de batteries du second pour les applications de " skateboard " électrique et hydrogène de Gaussin. Ce dernier a lancé en avril 2021 le 1er " skateboard " au monde pour camions routiers classe 8 tracteur ou porteur de 18t à 44t, hydrogène ou tout électrique, une plateforme roulante, polyvalente et modulaire destinée aux différents acteurs du marché.GETLINKEuroporte, la filiale de fret ferroviaire de Getlink, et Saipol, filiale du groupe Avril, annoncent avoir signé une convention d'expérimentation pour l'utilisation d'Oleo100, carburant de type B100 entièrement issu de colza français, en service commercial. En conditions réelles, le test sera effectué pour une durée de 3 mois à partir du 6 juillet sur le trafic ferroviaire généré par Saipol pour le transport d'huiles végétales et d'énergies renouvelables sur les lignes reliant Nogent-sur-Seine (10) et Dunkerque (59), ainsi que Nogent-sur-Seine et Sotteville-lès-Rouen (76).NEOVACSNéovacs a annoncé une levée de fonds de 2 millions d'euros par le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 million d'euros, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération de 1,94 million d'euros sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).PARTOUCHELe casinotier dévoilera son chiffre d'affaires semestriel après-Bourse.SOITECLe concepteur et producteur des matériaux semi-conducteurs publiera ses résultats annuels après-Bourse.