Les valeurs à suivre vendredi 11 janvier 2019 à Paris

Le 26 novembre 2018, AccorHotels a lancé une offre publique d'achat portant sur les 21 800 593 actions Orbis qu'il ne détenait pas au jour de l'annonce, représentant 47,31% du capital de la société, au prix de 87 zlotys par action. AccorHotels annonce aujourd'hui une augmentation finale du prix proposé de 87 zlotys par action à 95 zlotys par action. Les autres termes et conditions de l'offre restent inchangés. Ce montant induit une prime de 30,5% par rapport au cours de clôture 23 novembre 2018 (dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre) et 9,2% par rapport au précédent prix.Danone annonce que Véronique Penchienati-Bosetta, actuellement Directrice générale Croissance et Innovation et membre du Comité exécutif, succède aujourd’hui à Bridgette Heller en tant que Directrice générale Nutrition Spécialisée. Cette dernière avait rejoint le groupe d'agroalimentaire en 2016 en tant que Directrice générale Nutrition Infantile et quittera l’entreprise pour des raisons liées à sa situation personnelle.Eurazeo Patrimoine, pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement dans des actifs physiques notamment immobiliers, a annoncé l’acquisition d’Euston House, un immeuble de bureaux situé à Londres, en collaboration avec Arax Properties. Cet ensemble a été acquis en pleine propriété pour environ 105 millions d'euros et représentera pour Eurazeo et après financement, un investissement en fonds propres d’environ 40 millions d'euros.Afin que Genomic Vision puisse continuer à développer son activité sur les marchés à fort potentiel du diagnostic et de la recherche, ses actionnaires sont convoqués le 15 février 2019 à une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour délibérer notamment sur un projet de refinancement en fonds propres d'un montant de 5 millions d'euros mis place avec la société Winance. Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 3,2 millions d'euros au 31 décembre 2018 contre 1,7 million d'euros au 30 septembre 2018.Claire Piccolin, secrétaire générale du conseil d'administration de Getlink, a rejoint le Comité Exécutif du groupe le 1er janvier 2019. " Cette nomination au Comité Exécutif illustre l'accroissement des enjeux liés à la conformité dans un contexte de mutation rapide de notre environnement et de son cadre réglementaire ", explique Getlink. Claire Piccolin a intégré le groupe en 2002, après avoir exercé en qualité d'avocat associé dans un cabinet anglais pendant une dizaine d'année.Ingenico Group, spécialiste des solutions de paiement intégrées, a annoncé la finalisation de l'acquisition de Paymark, premier réseau néo-zélandais de paiement électronique, après avoir reçu l'aval des autorités de réglementation et de concurrence compétentes. Avec cette opération, Ingenico déploiera dans la région Pacifique l'ensemble de son offre auprès des marchands et des institutions financières, incluant les terminaux, leur maintenance, la gestion des transactions de paiements en magasin et en ligne, ainsi que des offres à valeur ajoutée comme des outils d'analyse.La neurotoxine botulique Dysport d'Ipsen et son pipeline de toxines botuliques recombinantes feront l'objet de 50 posters lors de la conférence internationale Toxins 2019. Les résultats d'études précliniques (in vivo, in vitro, ex vivo, in silico), cliniques (Phases I - IV) et d'une enquête patients/aidants seront présentés à cette occasion.Carlos Ghosn a été inculpé de deux nouveaux chefs d'accusation supplémentaires, rapporte Reuters. Le PDG de Renault a été inculpé d'abus de confiance aggravé, pour avoir provisoirement fait passer en 2008 dans les comptes de Nissan des pertes sur des investissements personnels, et de minoration de revenus sur la période 2015-2018. Détenu depuis le 19 novembre sur fonds d'accusations de malversations financières, Carlos Ghosn a proclamé en début de semaine son innocence devant la justice japonaise.L’offre de Rubis Énergie SAS de racheter l’ensemble des actions de KenolKobil Plc au prix de 23 KES (Kenyan Shillings) par action a été approuvée par l’Autorité des marchés financiers du Kenya. Les documents relatifs à l’offre seront envoyés aux actionnaires de KenolKobil Plc le 14 janvier 2019. L’offre sera clôturée le 18 février 2019. Elle a également été approuvée par l’Autorité de la concurrence du Kenya et la Commission de la concurrence du COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa).Saint-Gobain a annonceél'entrée en position de minoritaire de Tecnoglass au capital de sa filiale colombienne Vidrio Andino. Tecnoglass est leader de la fabrication de fenêtres et façades vitrées dans la région. Dans le cadre de ce partenariat, Vidrio Andino procédera à la construction d'une nouvelle usine de verre plat en Colombie, afin de répondre à la demande croissante en verre dans cette région. Située près de la ville de Barranquilla, au bord de la mer des Caraïbes, cette usine constituera une base de fabrication à la fois pour le marché national et pour l'export.Saint-Gobain a cédé ses activités verrières régionales Glassolutions en Norvège et en Suède au fonds d'investissement suédois, Mimir Invest AB. La cession sera effective au 11 janvier 2019 et les activités cédées continueront à opérer sous la marque Glassolutions en application d'un accord de franchise. Glassolutions en Norvège et en Suède produit et distribue des produits verriers. Cette activité a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 35 millions d'euros et emploie 170 personnes.Stentys a affiché au titre de son quatrième trimestre 2018, un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, en progression de 31%, par rapport au troisième trimestre 2018. " La dynamique positive des ventes des produits Minvasys sur ce dernier trimestre 2018 confirme la pertinence de cette acquisition et de notre stratégie ", a précisé Christophe Lottin, directeur général. La gamme de produits de Minvasys affiche une croissance de +30% sur le quatrième trimestre 2018 et +5% sur l'année 2018 en pro forma.Xilam annonce le franchissement d'une étape majeure de son développement numérique avec le dépassement des 10 milliards de vidéos vues cumulées sur YouTube au 31 décembre 2018. La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation confirme la montée en puissance de son offre numérique avec une hausse de la fréquentation de ses programmes sur YouTube de +44% à près de 4 milliards en 2018, soutenue par une forte dynamique aux Etats-Unis. Quant au nombre d'abonnés aux chaînes Xilam, il est en hausse de +162% à 6,3 millions à fin 2018.