Les valeurs à suivre vendredi 11 janvier 2019 à Wall Street

APPLEApple prévoit de sortir trois nouveaux modèles d'iPhone cet automne, y compris un successeur du XR, l'appareil 2018 à bas prix avec un écran à cristaux liquides dont les ventes ont déçu, affirme le Wall Street Journal citant des sources proches du dossier. Apple prévoit d'introduire de nouvelles fonctionnalités, y compris une caméra arrière triple pour le modèle le plus haut de gamme et une caméra arrière double pour les deux autres modèles.BOEINGAprès un temps d’hésitation, le nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro, a finalement donné son aval au rapprochement entre Embraer et Boeing. Le dirigeant a estimé que les intérêts du pays étaient préservés. Ce partenariat stratégique vise à créer une coentreprise incluant les activités d’Embraer dans les domaines de l’aviation commerciale et des services. Selon les termes du partenariat, Boeing détiendra 80 % du capital de la coentreprise, soit 4,2 milliards de dollars, et Embraer les 20 % restants.HP INCLes ventes de PC mondiales ont totalisé 68,6 millions d'unités au quatrième trimestre de 2018, en baisse de 4,3%, a annoncé le bureau d'études Gartner. En 2018, les ventes de PC ont reculé de 1,3% à 259,4 millions d'unités. Les trois principaux fournisseurs ont augmenté leur part du marché, Lenovo, HP Inc. et Dell étant responsables de 63% des ventes d'ordinateurs au quatrième trimestre de 2018, contre 59% au quatrième trimestre de 2017.JOHNSON & JOHNSONAux Etats-Unis, Johnson & Johnson a relevé les prix d'environ deux douzaine de médicaments sur ordonnance, comme Stelara pour le traitement du psoriasis, Zytiga contre le cancer de la prostate et l'anticoagulant Xarelto. La hausse des prix est comprise entre 6% et 7%, selon les traitements. Le groupe de santé a par ailleurs annoncé la fin de l'offre sur le capital du japonais Ci:z qu'il ne détenait pas encore. Il possède désormais 89% du capital.