Les valeurs à suivre vendredi 12 avril 2019 à Paris

0

AKWELAkwel a publié des résultats en baisse au titre de son exercice 2018. Ainsi, l'équipementier automobile affiche un bénéfice net (part du groupe) de 61,1 millions d'euros, en recul de 28% sur un an. Pour sa part, le résultat opérationnel s'établit à 73,1 millions d'euros, en baisse de 36,6%. De son côté, le chiffre d'affaires annuel s'établit à 1,06 milliard d'euros, en hausse de 3,7 % en publié et de 9,4 % à périmètre et taux de change constants.CAFOMCafom, acteur européen de l'équipement de la maison, a annoncé, le 17 décembre 2018, que Habitat Deutschland GmbH, filiale d'Habitat en Allemagne, avait demandé l'ouverture d'une procédure collective. L'Administrateur judiciaire désigné pour cette dernière a décidé de procéder à la fermeture de l'ensemble des 6 magasins allemands. L'activité des magasins des autres filiales du groupe n'est pas impactée par cette décision. Habitat Deutschland GmbH a contribué au chiffre d'affaires annuel consolidé du Groupe Cafom à hauteur de 7,6 millions d'euros sur le dernier exercice.CASINOCasino a annoncé avoir conclu de nouvelles promesses unilatérales d'achat concernant 4 magasins structurellement déficitaires. Ces promesses représentent un montant total de 24 millions d'euros. Ils ont représenté en 2018, un chiffre d'affaires hors taxes de 42 millions d'euros pour une perte opérationnelle courante de 1,5 million d'euros. La réalisation des cessions est attendue au troisième trimestre 2019, sous réserve de la consultation préalable des instances représentatives du personnel, qui ont été informées ce jeudi 11 avril, et de la réalisation des conditions suspensives usuelles.DANONEDanone annonce la signature d'un accord définitif pour vendre son activité de salades bio aux Etats-Unis Earthbound Farm à Taylor Farms, une entreprise familiale californienne spécialisée dans les salades et les aliments frais. L'opération a été réalisée aujourd'hui. La cession de Earthbound Farm s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille d'actifs et d'allocation de capital du groupe d'agroalimentaire. Earthbound Farm a généré en 2018 environ 400 millions de dollars de chiffre d'affaires.EDFEDF a pris connaissance de l'avis du Groupe Permanent d'experts pour les équipements sous pression nucléaires au sujet des écarts affectant les soudures des tuyauteries vapeur principales en exclusion de rupture de l'EPR de Flamanville, émis le 11 avril 2019. L'électricien précise que les recommandations formulées et les pistes de solution suggérées par le Groupe Permanent pourraient impacter le calendrier de mise en service et le coût de construction.EKINOPSA la suite d'articles de presse, Ekinops avait annoncé le 18 octobre 2018 avoir entamé des discussions préliminaires avec Nokia Corporation concernant une éventuelle acquisition d'Alcatel Submarine Networks (ASN). Depuis cette date, le fournisseur de solutions télécoms a étudié la possibilité de rapprocher les deux entreprises et a discuté des termes de cette éventuelle opération avec Nokia. Aucun accord n'a cependant été conclu et les discussions avec le groupe finlandais sont maintenant arrêtées.ICADEIcade a annoncé l'acquisition par Icade Santé de 12 actifs de santé moyens et longs séjours (7 EHPAD, 4 cliniques SSR, et 1 clinique psychiatrique) pour une valeur de 191 millions d'euros, auprès d'un OPPCI géré par Swiss Life Asset Managers France. Les 12 établissements, situés majoritairement en Normandie et en région PACA, offrent un total de près de 1 320 lits et places pour une surface totale de 70 100 mètres carrés. Ce portefeuille est composé d'actifs récents loués par des exploitants français de premier plan (Korian, Ramsay Générale de Santé, INICEA et SGMR).KAUFMAN & BROADLe promoteur immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.LVMHLVMH annonce avoir reçu l'approbation de l'acquisition de Belmond par l'ensemble des autorités de concurrence compétentes. L'opération sera définitivement réalisée le 17 avril 2019. La transaction valorise les fonds propres de Belmond 2,6 milliards de dollars. Dette incluse, la valeur d'entreprise ressort à 3,2 milliards de dollars.MANUTANSur le premier semestre 2018/2019, l'activité du Groupe Manutan est en hausse de 4,2% (+4,5% à change constant et +4,4% à change et jours constants) par rapport au premier semestre de l'exercice 2017/2018. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 372,4 millions d'euros au 31 mars 2019 contre 357,3 millions d'euros au 31 mars 2018. Concernant la suite de l'exercice, Manutan va continuer à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d'investissements à moyen terme. Enfin, il restera très actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.SPINEGUARDSpineGuard a affiché un chiffre d'affaires en baisse de 6,9% à 1,692 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2019. " Les 85% de croissance des ventes de nos produits les plus récents, vis intelligente DSG et PediGuard Threaded, n'ont pas permis de compenser sur ce premier trimestre 2019 les difficultés rencontrées sur la gamme PediGuard historique", a précisé Stéphane Bette, Directeur Général et co-fondateur du groupe. Ainsi, 2 028 unités équipées de la technologie DSG™ ont été vendues sur la période, comparées aux 2 351 unités du au premier trimestre 2018.STENTYSStentys a affiché, au titre du premier trimestre 2019, un chiffre d'affaires en hausse de 2,600 millions d'euros, en hausse de 94% et en décroissance de 8% en pro forma. La période été marqué par le retour de la croissance des ventes du stent Xposition S (+0,1% en valeur et +4% en volume). Cette bonne performance du stent Xposition S provient d'une dynamique positive sur la zone Europe, particulièrement en Europe du Sud et de l'Est, ainsi que dans les pays nordiques, suite aux différents changements d'organisation opérés en 2018.VINCI AirportsAu premier trimestre 2019, le trafic sur l’ensemble des plateformes opérées par Vinci Airports est en hausse de 6,4 % par rapport au premier trimestre 2018, avec un total de 47,6 millions de passagers dans les aéroports du réseau. Concernant la France, le trafic des 12 aéroports gérés par Vinci Airports affiche une hausse de 9,6 %, pour atteindre 4,6 millions de passagers.