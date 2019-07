Les valeurs à suivre vendredi 12 juillet à la Bourse de Paris

0

ADPLe groupe aéroportuaire publiera son trafic du mois de juinCLASQUINClasquin annonce être en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'une société au Canada. Si le nom de la société n'est pas communiqué, le spécialiste de l'ingénierie en transport précise que la cible est spécialisée dans le transport international, au départ et à destination du Canada. Elle affiche un chiffre d'affaires annuel de 48 millions de dollars canadiens et une marge brute de 8 millions. Clasquin détiendrait 80% du capital et les actionnaires cédants conserveraient 20% du capital.EIFFAGEEiffage, au travers de sa filiale Eiffage Aménagement, vient d’être désigné lauréat par la ville de L’Haÿ-les-Roses et l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, de la concession d’aménagement portant sur la réalisation de la ZAC Entrée de Ville - Paul Hochart. Sur un site d’environ 3 hectares, proche de la Départementale 7, le projet de près de 65 000 mètres carrés conçu par Eiffage Aménagement va permettre de renouveler l’offre de logements et créer une activité économique de quartier autour d’une place publique.ORANGEOrange Belgium et Proximus ont signé un accord de principe contraignant en vue de conclure un accord de partage du réseau d'accès mobile d'ici la fin de l'année. Il vise à permettre aux deux entreprises de répondre à la demande croissante des clients en matière de qualité de réseau mobile et de couverture intérieure. En termes financiers, Orange Belgium s'attend à ce que l'accord permette des économies de coûts d'exploitation et d'investissement cumulés de 300 millions d'euros sur 10 ans.PIERRE & VACANCES-CPPierre & Vacances-Center Parcs a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 371,50 millions d'euros, en progression de 9,8 %. Les revenus des activités touristiques s'élève à 335,3 millions d'euros, en croissance de 12,6 %. En leur sein, le chiffre d'affaires de location s'élève à 227,7 millions d'euros, en progression de 5,5 % à données comparables. Le chiffre d'affaires du développement immobilier s'élève à 36,1 millions d'euros, un niveau proche de celui de la même période de l'exercice précédent.TF1Newen (TF1) acquiert une participation majoritaire dans Reel One, acteur majeur de la production et de la distribution de fictions sur le marché nord-américain et international. Avec 90 % de ses revenus générés en dehors du Canada, Reel One est un acteur international en forte croissance sur le segment porteur des téléfilms et plus récemment des séries. Selon Newen, Reel One offre de belles synergies au groupe Newen, non seulement en volume de production originale de langue anglaise, mais aussi en genre et en couverture géographique.