Les valeurs à suivre vendredi 12 juin 2012 à Wall Street

ADOBEL'éditeur de logiciels d'édition Adobe a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au second trimestre, clos fin mai, son bénéfice net s'est établi à 1,1 milliard de dollars, ou 2,27 dollars par action, contre 633 millions de dollars (1,19 dollar par action) un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,45 dollars, ce qui est supérieur au consensus FactSet s’élevant à 2,32 dollars. Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 14% pour atteindre le niveau record de 3,13 milliards contre 3,16 milliards attendus par Wall Street.GMGoldman Sachs a relevé sa recommandation de Neutre à Acheter sur le titre General Motors (GM), tout en augmentant son objectif de cours de 25 à 36 dollars. Le broker pense que la position solide de GM sur le marché américain des pick-ups ainsi que son exposition au marché chinois lui permettront de tirer profit de la reprise économique. Ce qui ne gâche rien : la valorisation est raisonnable.LULULEMON ATHLETICALululemon Athletica Inc. a fait état d'un bénéfice par action ajusté, au premier trimestre de son exercice 2020, de 22 cents, au-dessous du consensus FactSet de 20 cents. Le chiffre d'affaires du spécialiste des vêtements de yoga ressort en chute de 17% à 652 millions de dollars contre une estimation des analystes de 692 millions. La hausse de ventes en ligne, +68% sur le trimestre, n'aura donc pas suffi à compenser l'absence des ventes physiques durant la période de confinement suite à la pandémie de Covid-19. La société n'a pas fourni d'orientation pour l'exercice 2020.NETFLIXSelon une source de presse, Netflix serait en pourparlers avec Viacom18, coentreprise indienne entre ViacomCBS et TV18 (Reliance Industries) basée à Mumbai, concernant un partenariat, portant sur plusieurs années, permettant à la société américaine de streaming vidéo de développer son offre commerciale en Inde.PVH CORPPVH a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Le propriétaire des marques de mode Tommy Hilfiger et Calvin Klein a été frappé encore plus durement que prévu par les mesures de confinement. Au premier trimestre de son exercice fiscal, le groupe de mode a accusé une perte nette d'1,1 milliard de dollars, ou -15,37 dollars par action, contre un bénéfice net de 82 millions, ou 1,08 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte nette est ressortie à 3,03 dollars. Le chiffre d'affaires a chuté de 43% à 1,34 milliard.SNAPJPMorgan a relevé son objectif de cours de 18 dollars à 22 dollars et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Snap. Lors d'un sommet, le groupe a dévoilé un vaste ensemble de nouveaux produits, qui devraient soutenir l'engagement des abonnés.TESLAMorgan Stanley a dégradé sa recommandation de Pondérer en ligne à Sous-pondérer sur le titre Tesla, tout en abaissant son objectif de cours de 680 à 650 dollars. Le broker explique que la forte hausse du titre depuis le début de l'année (+132%) ne reflète pas une série de risques émergents pour le constructeur de véhicules électriques : les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, la demande, les besoins en capitaux et la concurrence technologique.Goldman Sachs a dégradé sa recommandation d'Acheter à Neutre sur le titre Tesla, tout en relevant son objectif de cours de 925 à 950 dollars. Cette décision découle de la valorisation trop élevée du groupe et de la baisse récente des prix de ses véhicules. Toutefois, l'analyste reste positif sur les perspectives de long terme du constructeur de véhicules électriques qui restera leader sur son marché.