Les valeurs à suivre vendredi 12 juin 2020 à Paris

ABC ARBITRAGEABC Arbitrage a indiqué qu'à fin mai, le rythme d'activité des cinq premiers mois 2020 est proche de l'intégralité de l'activité de l'exercice 2015. Ce rythme d'activité s'est à nouveau montré fortement corrélé à la volatilité et aux volumes traités sur les marchés. Dans l'exercice de son métier historique, le groupe ABC arbitrage a fourni sur 2020 près de 400 milliards d'euros de liquidités aux marchés, soit deux fois le niveau de 2019 sur ces mêmes mois.ALBIOMAAlbioma a annoncé avoir remporté une puissance agrégée de 2,9 MWc lors de l'appel d'offres gouvernemental (CRE4) portant sur les " centrales solaires sur bâtiments d'une puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc " de mars 2020. Le producteur d'énergie renouvelable précise que cette puissance se répartit sur 4 projets, situés en région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, où le groupe est implanté depuis décembre 2018, suite au rachat d'Eneco France. Il ajoute que la construction de ces projets débutera en 2020 pour une mise en service en 2021.ICADEIcade, pour le compte de la SCI Futureway (Icade, Crédit Agricole Assurances & DCB), a signé trois baux avec les sociétés Elivie, IT-CE (GIE informatique - Groupe BPCE) et Babilou, pré-commercialisant ainsi plus de 6 600 mètres carrés au sein de l'immeuble de bureaux Park View à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon. Park View, dont la livraison est prévue en octobre 2020, est un ensemble de bureaux indépendants d'une surface globale de 22 960 mètres carrés développé par le promoteur lyonnais DCB International.ILIADLe Conseil d'administration d'Iliad a décidé que l'assemblée générale mixte des actionnaires, prévue initialement au 20 mai 2020, aura lieu le 21 juillet 2020 à 9 heures au siège social de la Société. Afin de respecter les restrictions liées aux rassemblements et aux déplacements imposées par le Gouvernement, de garantir la sécurité des collaborateurs et des actionnaires de l'opérateur télécoms et de prévenir la propagation du Coronavirus, le Conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale mixte se tiendra exceptionnellement à huis clos.INNELECInnelec a essuyé au cours de l'exercice 2019/2020, clos fin mars, une perte nette part du groupe de 0,7 million d'euros contre un profit de 1,55 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant du distributeur dans l'univers du jeu vidéo est tombé à 0,23 million d'euros, à comparer avec 1,72 million sur l'exercice précédent. Les résultats ont été impactés par le recul de l'activité. Le chiffre d'affaires est en recul de 5,4% à 102,3 millions d'euros.INTERPARFUMSMoncler SpA, la marque de luxe internationale, et Interparfums SA, créateur de parfums de prestige et de cosmétiques, ont annoncé la signature d'un accord de licence parfums, mondial et exclusif, jusqu'au 31 décembre 2026 avec une possibilité d'extension de 5 ans. Le lancement de la première ligne de parfums est prévu dans le courant du premier trimestre 2022. Selon les termes de cet accord, Interparfums créera et produira des parfums et des produits dérivés, et les distribuera dans les boutiques Moncler ainsi que dans de grands magasins, parfumeries et points de vente duty-free sélectionnés.JCDECAUXJCDecaux souligne qu'il suit avec précision l'évolution des audiences et des mobilités depuis le déconfinement. Ainsi, dès le 11 mai, une reprise soutenue des déplacements a pu être observée dans les principales métropoles en France, qui traduit un retour significatif des audiences. Aussi, afin d'analyser ces évolutions de façon fine et très réactive, sur une base hebdomadaire, les équipes Data de JCDecaux ont mis au point " JCDecaux Mobility Tracker ", indicateur composite de la reprise de la mobilité.KLEPIERREKlépierre a annoncé la promotion de Julien Goubault (41 ans) en tant que Secrétaire Général du groupe. Julien Goubault est entré chez la foncière en octobre 2016 au poste de directeur de la communication groupe, en charge de la communication corporate et financière, des relations institutionnelles ainsi que de la coordination de la démarche RSE.LATECOEREAvec un quorum de 68,085 %, l'Assemblée générale mixte des actionnaires de l'équipementier aéronautique Latécoère a approuvé l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration, notamment la nomination de Laurence Dors en tant qu'administratrice.LUMIBIRDLumibird, spécialiste des technologies laser, a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 21 mai 2020. La demande totale s'est élevée à environ 61,6 millions d'euros, soit un taux de souscription de 195%. La direction du groupe a ainsi décidé d'exercer intégralement la clause d'extension, ce qui porte le montant brut levé à 36,3 millions d'euros. Ce montant sera affecté en priorité et en totalité au financement d'éventuelles opérations de croissance externe, notamment en vue de l'acquisition de nouvelles technologies lasers.MERCIALYSMercialys a annoncé que Fabrice Haurani, en charge des équipes d'Asset Management de la société depuis 2016, a été nommé Directeur des Acquisitions et des Arbitrages. La société indique que cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'évolution des fonctions au sein de la foncière. Elle précise également que Fabrice Haurani est membre du Comité Managérial.OENEOSur l'exercice 2019-2020, Oeneo a généré un résultat net part de groupe en progression de 11,8%, à 28,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant (ROC) a progressé de 7,4% à 44,3 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante consolidée de 15,3% stable par rapport à l'exercice précédent.TECHNICOLORTechnicolor a annoncé que, dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte le 2 juin, les négociations avec ses prêteurs avancent et que, afin de faciliter la mise en œuvre d'un eopération de restructuration, la société souhaite avoir la possibilité de demander, le cas échéant, l'ouverture en France d'une sauvegarde financière accélérée ("SFA") (qui est une forme de procédure de sauvegarde pré-négociée avec les créanciers financiers uniquement) visant Technicolor SA et la reconnaissance de la SFA aux États-Unis, conformément à la réglementation applicable (Procédure de Reconnaissance).TELEPERFORMANCE /SODEXOTeleperformance remplacera Sodexo au sein de l'indice CAC 40, a annoncé Euronext dans le cadre la revue trimestrielle de ses indices. Au sein de l'indice SBF 120, Albioma, Neoen et Robertet remplaceront Europcar, Quadient et Verallia. Ces changements interviendront à compter du lundi 22 juin.VALNEVAValneva a confirmé, suite à son communiqué de presse du 29 mai, que toutes les actions de préférence ont été rachetées à leur valeur nominale d'un centime par action et annulées, conformément à l'article 13.3 des statuts de la Société. La société précise, par ailleurs, que ces actions ont été radiées de la cotation Euronext et que le capital social de Valneva est maintenant de 13 642 040,55 euros. Aussi, la cotation des actions ordinaires de la société demeure inchangée. Elles continueront d'être négociables sur Euronext Paris.VERALLIAVerallia a précisé que l’assemblée générale des actionnaires de la société du 10 juin 2020 a approuvé le versement d’un dividende de 0,85 euro par action (3ème résolution) et décidé de proposer à chaque actionnaire, au titre du paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2019, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles de la société (4ème résolution).