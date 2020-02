Les valeurs à suivre vendredi 14 février 2020 à Wall Street

0

EBAYeBay a annoncé la cession de StubHub à viagogo pour 4,05 milliards de dollars. Le produit net s'élevant à 3,1 milliards de dollars, le numéro un mondial des enchères en ligne a augmenté de 3 milliards de dollars son programme de rachat d'action pour le porter à 4,5 milliards de dollars. Du fait cette transaction, eBay cible pour le premier trimestre des revenus entre 2,31 et 2,36 milliards de dollars et un bénéfice par action entre 72 et 75 cents. Sur 2020, le groupe vise des revenus entre 9,56 et 9,76 milliards de dollars et un bénéfice par action entre 3 et 3,10 dollars.EXPEDIAExpedia a publié jeudi soir ses résultats du quatrième trimestre 2019. Ainsi, le groupe d'agences de voyage en ligne a publié un bénéfice net de 76 millions de dollars sur la période, ou 52 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 17 millions de dollars, ou 11 cents par action, lors de la même période de l'exercice précédent. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 1,24 dollar alors que le consensus FactSet visait 1,19 dollar.MATTELMattel est attendu en hausse à l’ouverture des marchés américains après avoir publié jeudi soir des résultats supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre 2019. Ainsi, le groupe américain de jouets a réalisé un bénéfice par action ajusté de 11 cents, dépassant les attentes du consensus FactSet de 1 cent. Le bénéfice net est de 0,2 million de dollars sur la période, ou 0 cent par action, à comparer avec un bénéfice net de 9,6 millions de dollars, ou 3 cent par action, un an plus tôt.NVIDIANvidia a présenté des résultats et des prévisions meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, le spécialiste des processeurs graphiques a vu son bénéfice net bondir de 68% à 950 millions de dollars, soit 1,53 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,89 dollar, soit 22 cents de mieux que le consensus FactSet. Les revenus ont bondi de 41% à 3,1 milliards de dollars, dépassant les attentes : 2,96 milliards de dollars.ROYAL CARIBBEAN CRUISESRoyal Caribean Cruises a annoncé l'annulation de 18 traversées en Asie du sud-est en réponse à l'épidémie du coronavirus. Le spécialiste des circuits en mer a annoncé que cela représente une réduction de son bénéfice par action de 65 cents pour 2020 et ajoute que si elle devait annuler le reste de ces traversées en Asie cela réduirait de 55 cents par action son BPA annuel. Avant cette annonce le consensus Bloomberg anticipait un BPA de 10,21 dollars.