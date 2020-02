Les valeurs à suivre vendredi 14 janvier 2020 à Paris

0

Akwel a réalisé jeudi soir son point d’activité 2019. Ainsi, l’équipementier automobile a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires consolidé de 1, 1 milliard d’euros, en hausse de 3,7 % en données publiées et de 4,4 % à périmètre et taux de change constants. Le groupe met en avant une surperformance d’environ 9 % par rapport à la production automobile mondiale. La croissance est portée par les activités refroidissement, admission d’air et carburant.Le groupe Bolloré a publié un chiffre d'affaires 2019 de 24,84 milliards d'euros, en progression de 3% à périmètre et taux de change constant. Celui-ci comprend un effet périmètre de +878 millions d'euros liés à l'intégration d'Editis chez Vivendi, et un effet change de +285 millions d'euros. Les activités Transport et Togistique et Logistique Pétrolière reculent respectivement de 3% et 9%. L'activité communication (+2%) bénéficie de la bonne croissance de Vivendi grâce à UMG (+6 %). Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe est resté stable à 6,895 milliards d'euros.Crédit Agricole S.A. a enregistré un bond de 64,9% de son résultat net part du groupe au quatrième trimestre à 1,66 milliard d'euros. Les éléments spécifiques ont eu un effet net positif de 343 millions d'euros, à comparer avec un impact négatif de 59 millions d'euros au quatrième trimestre 2018. Corrigé de ces éléments, le résultat net part du groupe a augmenté de 23,5% à 1,32 milliard d'euros. Le produit net bancaire a augmenté de 5,5% à 5,12 milliards d'euros tandis que les charges d'exploitation, hors (Fonds de résolution unique) n'ont progressé que de 1,5%.Le résultat net part du groupe 2019 d'EDF s'est élevé à 5,155 milliards d'euros contre 1,18 milliard en 2018. Il a bénéficié de l'amélioration de son résultat financier, soutenu par la variation positive de juste valeur du portefeuille des actifs, et d'une amélioration de sa performance opérationnelle. L'Ebitda a progressé de 12,1% (8,4% en organique) à 16,7 milliards d'euros, supérieur au consensus Refinitiv s'élevant à 16,3 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires est en hausse de 4%, dont 3,5% en organique, à 71,32 milliards d'euros.L'opérateur de satellites a publié ses résultats semestriel. A suivre...M6 a publié des recettes publicitaires 2019 de 1,107 milliard d'euros. Elles sont en progression de 3,8% et sont à leur plus haut historique. Le groupe audiovisuel français affiche un résultat opérationnel courant (Ebita) consolidé de 284,4 millions d'euros en hausse de 6,9%. Le résultat net sur l'exercice ressort en baisse de 5,1% à 172,7 millions d'euros. La marge opérationnelle du groupe est de 19,5%, en hausse de 80 points de base. M6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,456 milliard en hausse de 2,4%.Renault a présenté un résultat net 2019 de 19 millions d'euros contre 3,451 milliards d'euros en 2018. Au-delà du repli du résultat d'exploitation, cette baisse s'explique principalement par la moindre contribution des entreprises associées (Nissan), en baisse de 1,73 milliard d'euros, et d'une charge d'impôts différés en France pour 753 millions d'euros. La marge opérationnelle du constructeur automobile a reculé de 26,3% à 2,662 milliards d'euros (4,8 % du chiffre d'affaires contre 6,3% en 2018).Le spécialiste des revêtements de sols a présenté ses résultats 2019Le groupe de médias a présenté ses résultats annuels. A suivre...Vivendi a publié un chiffre d'affaires 2019 de 15,898 milliards d'euros en hausse de 5,6% à charge et périmètre constants. Le résultat net ajusté est en progression de 50,5% à 1,7 milliard d'euros. Le résultat opérationnel ajusté (Ebita), soutenu notamment par la croissance de Canal+ à l'international et Havas, ressort à 1,526 milliards, en hausse de 10,8% à données constantes. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 s'élève à 4,575 milliards d'euros, en hausse de 2,4% à charge et périmètres constants.