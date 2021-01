Les valeurs à suivre vendredi 15 janvier 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

CATANACatana a fait le point jeudi soir sur son activité du premier trimestre 2020-2021 (septembre à novembre). Ainsi, le spécialiste des navires de plaisance a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros sur la période, en hausse de 9,53% sur un an. Une nouvelle fois sur ce premier trimestre, les ventes de bateaux neufs demeurent l’activité centrale du groupe et représentent 92 % de l’activité.FOCUS HOME INTERACTIVEAfin d'accompagner la croissance de Focus Home Interactive et de poursuivre le renforcement structurel du groupe, Christophe Nobileau, Président du Directoire de Focus Home Interactive confie la fonction de Secrétaire général à Philippe Perthuis. Homme de contenu, il aura pour mission de participer activement à la mise en œuvre du plan de développement stratégique de Focus Home Interactive, dénicher et piloter de nouveaux projets et négocier de nouveaux accords. A ce titre, il sera membre du Comité exécutif.GAUSSINGaussin a annoncé la création d'une filiale Asie-Pacifique dont le siège sera à Singapour. Présidée par William Lee, cette nouvelle entité sera en charge du déploiement des gammes de véhicules électriques et à hydrogène du spécialiste du transport de marchandises propre et intelligent à travers les pays de la région : Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie, Nouvelle Zélande et les pays de l'ASEAN. Cette stratégie passera en particulier par l'octroi de licences à des partenaires locaux.MEDIAN TECHNOLOGIESMedian Technologies a enregistré une progression de 51 % de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2020, à 13,5 millions d'euros. Le carnet de commandes au 31 décembre 2020 du fournisseur de solution et des services d’imagerie innovants est de 51,7 millions d'euros, en augmentation de 35 %.SOCIETE DE LA TOUR EIFFELLa Société de la Tour Eiffel a annoncé a réalisation d’une double opération : la cession d’un actif non stratégique de 3 300 mètres carrés aux Ulis dans l’Essonne à la valeur d’expertise et le renforcement de sa présence au sein du Parc du Golf d’Aix-en-Provence avec l’acquisition d’un bâtiment d’une superficie de 580 mètres carrés. Entamé depuis le premier semestre 2019, ce plan de cession a pour objectif d’assurer un recentrage de la foncière sur ses objectifs prioritaires, le Grand Paris et les Régions à fort potentiel. Ce plan de cession est très bien engagé avec près de 61% sécurisés.VALEOValeo a fait un point préliminaire jeudi soir sur sa fin d'exercice 2020. Et les nouvelles sont bonnes pour l'équipementier automobile. Pour le second semestre, la marge d'Ebitda sera ainsi supérieure à 13,5 % du chiffre d'affaires, alors que le groupe visait une marge d'Ebitda supérieure à 12 %. Valeo a profité d'une bonne maîtrise des coûts, en particulier des dépenses de R&D et des frais généraux, et de bonnes performances opérationnelles.