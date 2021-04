Les valeurs à suivre vendredi 16 avril 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

ADPLe trafic total du groupe ADP a diminué de 32,2 % sur le mois de mars 2021 par rapport à mars 2020, avec 8,6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 33,1 % du niveau du trafic groupe du mois de mars 2019 (avant la crise du Covid-19). En mars 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic avec 1,3 million de passagers accueillis est en baisse de 63,2 % par rapport à mars 2020. Il représente 15,3 % du trafic Paris Aéroport du mois de mars 2019.BIOSYNEXAu premier trimestre 2021, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros représentant plus de 5 fois l'activité du premier trimestre de l'exercice précédent et près de 50% du chiffre d'affaires total de l'exercice 2020. Les ventes de produits de prévention et de dépistage liées à la pandémie de la Covid-19 représentent 63,9 millions d'euros, soit 85% du total. Elles comprennent pour 69% de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) essentiellement antigéniques, pour 24% de tests PCR et 7% des tests sérologiques.CATANAMalgré la période délicate traversée par le secteur nautique, en raison de la crise du Covid-19, Catana Group a confirmé son objectif de croissance de 15 % pour l'exercice en cours. Le spécialiste des navires de plaisance a également mentionné un " bon début de visibilité pour 2021/2022 ". Le groupe met en avant son agilité, ainsi que les nombreux efforts déployés au cours des dernières années, aussi bien dans le développement des gammes que dans la recherche permanente d'innovations.COFACELe Conseil d’Administration de COFACE, qui s’est réuni ce jeudi 15 avril 2021, a estimé que la bonne performance opérationnelle du groupe depuis le début de la crise Covid, combinée à un environnement marqué par un niveau de faillites toujours bas, devrait faire ressortir un résultat net pour le premier trimestre 2021 supérieur à 50 millions d'euros. "Une hausse du nombre de faillites devrait toutefois logiquement accompagner la sortie de la crise sanitaire et le retrait des mesures de soutien aux économies", a toutefois prévenu l'assureur-crédit.CASINOAprès trois années de collaboration, Auchan Retail, le Groupe Casino, Dia, Metro et Schiever ont annoncé ne pas renouveler en 2022 leurs coopérations mises en œuvre au travers des structures Horizon France et Horizon International Services. Les enseignes de grande distribution s'attacheront désormais à rechercher, chacune, une organisation à l'achat plus en phase avec leurs nouvelles orientations stratégiques. Elles confirment cependant qu'elles honoreront, jusqu'à fin 2021, l'ensemble des obligations prises avec les fournisseurs et partenaires dans le cadre des négociations déjà réalisées.FDJMalgré un environnement toujours marqué par la crise sanitaire, La Française des Jeux (FDJ) est parvenue à tirer son épingle du jeu lors du premier trimestre 2021. L'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne a ainsi enregistré des mises en hausse de 11,8 % sur un an, à 4,6 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires en progression de 5,2 %, à 538 millions d'euros.FNAC DARTYFnac-Darty a réalisé un chiffre d'affaires de 1,818 milliard d’euros au premier trimestre 2021, en hausse de 21,7% à données comparables et de 22% à données publiées. Cette performance jugée solide par le distributeur de produits culturels, de loisir et d'équipements pour la maison a été réalisée en dépit des restrictions sanitaires dans l’ensemble des pays où il opère. L'activité a été soutenue par les ventes réalisées sur le canal digital (+45%), qui représente désormais 28% du chiffre d'affaires, ainsi que par le report d’une partie des ventes des magasins fermés vers ceux restés ouverts.L'OREALL'Oréal a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 7,61 milliards d'euros, en croissance de 5,4%. A données comparables, l'activité du numéro un mondial des cosmétiques a progressé de 10,2%. L’Oréal Luxe clôt le trimestre en progression de 14,6 % à données comparables, à 2,77 milliards d'euros. Dans un marché en amélioration, la Division Cosmétique Active a enregistré une croissance à 28,7 % à données comparables, à 1,02 milliard. La Division des Produits Professionnels affiche une progression de 21 % à données comparables, à 848,3 millions d'euros.VINCIVinci Energies a annoncé avoir signé un contrat avec les autorités béninoises d'un montant de 292 millions d'euros pour la réalisation d'un ensemble d'infrastructures de transport et de distribution d'électricité. Son financement bénéficie du soutien des autorités françaises. D'une durée de trois ans, les travaux mobiliseront plus de 900 personnes. Ils recouvrent la construction de 500 km de lignes de transport aériennes et souterraines en haute et très haute tension, de plus de 1 000 km de réseaux de distribution en moyenne et basse tension, ainsi que le raccordement de milliers de foyers.VETOQUINOLVetoquinol a enregistré un niveau d'activité à 128 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'exercice 2021, en progression de 28 % à changes constants et de 24 % à données publiées. À fin mars 2021, l'activité des produits Essentiels s'est élevée à 72,6 millions d'euros, en croissance de 38 % à taux de changes constants. Ils représentent 57 % des ventes du laboratoire spécialisé dans la santé animale sur les 3 premiers mois de l'exercice 2021 contre 52 % à fin mars 2020.VIRBACLe chiffre d'affaires de Virbac au premier trimestre 2021 s'est élevé à 266,5 millions d'euros, en progression de 17,5% hors Sentinel (+7,6% à périmètre réel) par rapport à la même période de 2020. Ceci malgré un effet de base défavorable lié aux achats par anticipation constatés au premier trimestre 2020 avant les différents confinements. À parités et périmètre constants, la croissance ressort à 22,6% portée par le dynamisme du marché de la santé animale, en particulier la performance des zones Asie-Pacifique, Europe et États-Unis (hors Sentinel).