Les valeurs à suivre vendredi 21 août 2020 à Paris

AGTA RECORDLes associés d’Agta Finance ont finalisé la cession de leur participation indirecte de 54% dans agta record à Assa Abloy, déjà actionnaire à hauteur de 39% d’agta record. Celui-ci détient désormais environ 93 % du capital social et des droits de vote. Le prix d’acquisition du bloc de 54 % correspond à un prix de 70,58 euros par action du spécialiste des portes automatiques piétonnes et industrielles, valorisant la société à plus de 940 millions d’euros.LAGARDERELe fonds activiste Amber Capital a formellement demandé à Lagardère la tenue d’une Assemblée générale dans les « meilleurs délais » afin de procéder à une recomposition partielle du conseil de surveillance, affirme Reuters, qui a consulté une lettre adressée au groupe d’édition et de distribution dans les aéroports et les gares. Amber Capital précise que cette demande s’inscrit dans le prolongement de la création du pacte d’actionnaires avec Vivendi, premier actionnaire de Lagardère devant le fonds activiste. Ce pacte avait été annoncé la semaine dernière.