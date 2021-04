Les valeurs à suivre vendredi 23 avril à la Bourse de Paris

© AOF 2021

AIR LIQUIDELe spécialiste des gaz industriels publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.BUREAU VERITASBureau Veritas a annoncé l'acquisition de Bradley Construction Management, une société américaine de premier plan dans les services de gestion de la construction pour le secteur des énergies renouvelables. Elle propose des services de représentation de propriétaire et d'assistance à la construction et à la gestion de site dans le cadre de projets éoliens, solaires et de stockage d'énergie. Créée en 2013 et basée à Dallas, au Texas, la société emploie 50 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros en 2020.DAMARTEXDamartex clôture le troisième trimestre en croissance de 20,4% à taux de change réels (+20,8% à taux constants) pour un chiffre d’affaires qui s’établit à 195,2 millions d'euros. " Si le groupe bénéficie d’un effet de base favorable, cette bonne performance s’inscrit malgré tout dans un contexte économique qui reste dégradé (mesures sanitaires, magasins fermés dans plusieurs marchés) ", a commenté le spécialiste de la silver economy.GECINAA l'occasion de son point d'activité du premier trimestre, Gecina a confirmé sa guidance 2021 d’un résultat récurrent net part du groupe de l’ordre de 5,3 euros par action, hors effets potentiels des cessions ou acquisitions non sécurisées à date. Les revenus locatifs ressortent en hausse de 1,3% à périmètre constant, à 158,1 millions d'euros.ICADELe groupe immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.REMY COINTREAULe groupe de vins et spiritueux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires annuel.SAVENCIAA 1,33 milliard d'euros, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2021 de Savencia Fromage & Dairy a progressé de 9% ou 110 millions d'euros. Cette évolution provient d'une croissance organique positive de 5,6%, d'un effet de structure positif de 7,6% en lien avec la consolidation de CF&R à compter du 1er mai 2020, et d'un effet de change négatif de 4% dû au recul de l'ensemble des monnaies au regard de l'euro.SEBLes ventes du Groupe Seb pour le premier trimestre 2021 se sont établies à 1,852 milliard d'euro, en hausse de 27,4 % sur un an. Cette progression inclut une croissance de 30,9 % à taux de change et périmètre constants (+449 millions d'euros), un effet devises de -5,6 % (-81 millions d'euros) et un effet périmètre de +2,1 % (+30 millions d'euros liés à StoreBound). Elle a été soutenue par l'activité Grand Public, en progression de 39,1% à tcpc, en raison d'une demande très soutenue de petits électroménager et articles culinaires ainsi que par les ventes en ligne.VINCIVinci a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 10,2 milliards d'euros, en progression de 5% sur un an. L'activité de la Construction s'est bien portée, avec une croissance de 10% à 5,26 milliards d'euros, quand Vinci Energies a progressé de 7,3% à 3,41 milliards. Les Concessions ont en revanche chuté de 22,2%, à 1,33 milliard d'euros, plombées par de Vinci Aéroport (-70,1%), pénalisé par les restrictions sanitaires. Les Autoroutes ont pour leur part légèrement reculé (-0,4%) à 1,11 milliard d'euros.VIVENDILe chiffre d'affaires de Vivendi au premier trimestre 2021 s'élève à 3,901 milliards d'euros, en hausse de 5% sur un an, à taux de change et périmètre constants (tcpc) par rapport au premier trimestre 2020. Cette augmentation résulte principalement de la hausse de 9,4% d'Universal Music Group (UMG) et d'un bond de 40,1% d'Editis (à 163 millions d'euros), partiellement compensée par le ralentissement des autres activités, en particulier Vivendi Village, toujours impactées par les conséquences de la crise sanitaire. En données réelles, il a progressé de 0,8 %.dama