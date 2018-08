Les valeurs à suivre vendredi 24 août 2018 à Wall Street

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AUTODESK 14.39% 156.4727 30.03% GAP -10.59% 29.031 -4.76% HP INC -3.23% 23.815 16.56%

AUTODESKL'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk a dévoilé hier des résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré une perte nette de 39,4 millions de dollars, soit 18 cents par action, contre une perte de 140,4 millions de dollars ou 66 cents par titre enregistrée l'année dernière à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le groupe a généré un bénéfice par action de 19 cents, contre une consensus de 16 cents.GAPLe distributeur de vêtements Gap a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais la performance de sa marge éponyme a déçu. Au deuxième trimestre, le propriétaire des marques Old Navy et Banana Republic a fait état d'un bénéfice net de 297 millions de dollars, soit 76 cents par action, contre respectivement 271 millions de dollars et 68 cents un an plus tôt. Il a dépassé de 4 cents le consensus Reuters. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 8% à 4,1 milliards de dollars alors que le marché ciblait 4,01 milliards de dollars.HP INCHP Inc, société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes, a présenté hier des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos fin juillet, HP Inc a réalisé un bénéfice net en progression de 26% à 880 millions de dollars, soit 54 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 52 cents par action, soit un cent de mieux que le consensus Reuters. Attendu par le marché à 14,27 milliards de dollars, son chiffre d'affaire a augmenté de 12% (+9% à change constants) à 14,59 milliards de dollars.