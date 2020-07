Les valeurs à suivre vendredi 24 juillet 2020 à la Bourse de Paris

0

La Compagnie des Alpes a réalisé son point d'activité au titre du troisième trimestre 2019-2020. Ainsi, l'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a publié un chiffre d'affaires consolidé de 12,95 millions d'euros sur la période, soit une chute de 92,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. La pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour l'endiguer sont bien entendu la cause de cette évolution.Dassault Aviation a publié jeudi soir ses résultats du premier semestre 2020. Ainsi, le constructeur aéronautique publié un résultat net ajusté de 87 millions d'euros sur la période, contre 286 millions d'euros lors du premier semestre 2019. De son côté, le résultat opérationnel ajusté ressort à 55 millions d'euros, contre 250 millions un an plus tôt. Il en découle une marge opérationnelle ajustée de 2,1%, contre 8,2% lors du premier semestre 2019.Focus Home Interactive a enregistré un chiffre d'affaires de 64,3 millions d'euros, en augmentation de 51% au premier trimestre, clos fin juin. Les ventes digitales de l'éditeur de jeux vidéo représentent 91% des ventes totales, contre 85% pour la même période lors de l'exercice précédent. La part des ventes internationales augmentent à 92% contre 87% l'année dernière. Les données financières présentées dans ce communiqué de presse n'incluent pas celles de Deck13 Interactive, l'acquisition ayant été finalisée le 25 juin 2020.Guerbet a publié un chiffre d'affaires au premier semestre 2020 de 363,7 millions d'euros, en repli de 9,2% à taux de change courant par rapport à la même époque l'an dernier. A taux de change constant (TCC), il ressort à 367,1 millions d'euros, en baisse de 8,4%. Le spécialiste de l'imagerie médicale a été affecté par la crise sanitaire du covid-19, se traduisant en avril et en mai par des reports de commandes, et par un ralentissement soudain et temporaire des consultations et des examens médicaux usuels.ORAPI, spécialiste de l’hygiène professionnelle, a réalisé un chiffre d’affaires sur le premier semestre de 140,4 millions d'euros, en hausse de 9,1 % et de 12 % à périmètre constant. Le groupe a profité de l’augmentation de la demande exceptionnelle en produits d’hygiène liée à la crise sanitaire du COVID-19. ORAPI précise que les seuls résultats du premier semestre 2020 ne sont pas suffisants pour lui permettre de faire face aux échéances bancaires et obligataires qui font actuellement l'objet d'un moratoire dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte à son égard.Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’est établi à 105,1 millions d'euros au premier semestre, en augmentation de 2,8% (+2,2% à taux de change constant). L’activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s’établit à 72,7 millions d'euros, en progression de 16,4% (+15,5% à taux de change constant). Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 32,4 millions d'euros, en retrait de 18,5%, (-18,6% à taux de change constant).Fort du positionnement de son offre et dans un contexte favorable de reprise de l’ensemble de ses activités, le Groupe LDLC se fixe désormais pour objectifs de réaliser plus de 635 millions d’euros de chiffre d’affaires (contre plus de 600 millions d’euros initialement) sur l’exercice, soit une croissance de plus de 28%, et 38 millions d’euros d’excédent brut d’exploitation (contre 33 millions d’euros initialement).Le groupe de médias publiera ses résultats du premier semestre.L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.