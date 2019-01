Les valeurs à suivre vendredi 25 janvier 2019 à Paris

0

AIR LIQUIDEAir Liquide a pris une participation de 18,6 % dans le capital de la société canadienne Hydrogenics Corporation, un spécialiste des équipements de production d’hydrogène par électrolyse et des piles à combustible. Cette opération stratégique, qui correspond à un investissement de 20,5 millions de dollars américains (18 millions d’euros), permet au groupe de réaffirmer son engagement à long terme dans les marchés de l’hydrogène énergie et son ambition d'être un acteur majeur dans la fourniture d'hydrogène décarboné, notamment pour l'industrie et les marchés de la mobilité.EXEL INDUSTRIESLe chiffre d'affaires d'Exel Industries premier trimestre, clos fin décembre, de l'exercice 2018-2019 s'est élevé à 132,1 millions d'euros, en recul de 4%. Il est en décroissance de 2,8% à taux de change constants. Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie précise que la dépréciation du peso argentin, de la lire turque et du rouble n'a pas été compensée par l'appréciation du dollar américain face à l'Euro. L'effet conversion est donc négatif de 1,5 million d'euros.ID LOGISTICSAu titre de son quatrième trimestre, ID Logistics affiche un chiffre d'affaires 374 millions d'euros, en augmentation de +9,2% et de +12,8% à données comparables. Celui-ci porte le chiffre d'affaires annuel à 1,4103 milliard d'euros, en hausse de +6,1% et de +9,3% à données comparables. En France, la croissance s'est accélérée au cours du quatrième trimestre à +10,7% pour finir l'année 2018 en progression de +8,4%. A l'international, la progression du chiffre d'affaires au dernier trimestre est soutenue avec un accroissement de l'activité de +14,7% à données comparables et de +10,2% sur 2018.INSIDE SECUREInside Secure a annoncé la signature du contrat d'acquisition de Verimatrix, l'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) réservée à OEP et le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Cette dernière représente un montant de 22,5 millions d'euros. 7 actions existantes permettront de souscrire à 3 actions nouvelles, dont le prix de souscription a été fixé à 1,19 euro.NAVYANavya a publié un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros pour son exercice 2018, soit une progression de 85% par rapport à 2017. Au total, 63 navettes ont été vendues en 2018 pour une base installée cumulée de 116 navettes Autonom Shuttle. Pour l’ensemble de l’exercice 2018, la part des Services atteint 2,3 millions d’euros soit 12,2% du chiffre d’affaires contre 9,6% pour l’ensemble de l’exercice 2017. « Cette montée en puissance est conforme à la stratégie de Navya de développer une gamme de services autour du véhicule autonome », peut-on lire dans un communiqué.NICOXNicox, une société internationale spécialisée en ophtalmologie, a annoncé avoir conclu avec Kreos Capital un financement par emprunt obligataire pouvant atteindre 20 millions d'euros. Ce financement structuré sous la forme d'une émission obligataire, comporte 3 tranches. La première tranche de 8 millions d'euros sera versée vers le 1er février 2019 et la société dispose d'une option discrétionnaire pour une deuxième tranche d'un montant maximum de 7 millions d'euros au 1er août 2019 et une troisième tranche d'un montant maximum de 5 millions.OCEASOFTLe chiffre d'affaires annuel consolidé 2018 d'Oceasoft a atteint 8, 074 millions d'euros, en hausse de 6% (+7% à taux de change constant). La croissance organique du concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie s'est élevée à 11% au second semestre. L'année 2018 est essentiellement marquée par la poursuite du développement à l'export, qui représente désormais 56% du chiffre d'affaires du groupe.SOMFYSomfy a affiché un chiffre d'affaires de 1,126 milliard d'euros sur l'exercice écoulé, en hausse de 5,2% à données comparables. L'Europe du Centre et de l'Est (+12,3%), l'Europe du Nord (+10,7%), l'Amérique du Centre et du Sud (+8,6%), l'Asie et Pacifique (hors Chine) (+8,5%), la France (+4,7%), l'Europe du Sud (+4,4%) et l'Allemagne (+3,7%) ont clôturé l'année sur des notes positives, à données comparables.STEFLe groupe STEF a terminé l'année sur un quatrième trimestre en forte progression d'activité (+10,5 %, dont +7,6 % à périmètre constant) à 866 millions d'euros. Hors ventes réalisées pour compte de tiers (clients de la Restauration Hors Domicile présents en France, en Espagne et en Belgique), le chiffre d'affaires du spécialiste de la logistique du froid présente une croissance de 11,8% (8,5% à périmètre constant) à 684,5 millions d'euros.SWORD GROUPSword Group a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 41,7 millions d'euros, en croissance organique pro forma de 21,4%. " L'année 2018 a été marquée par deux cessions : Sword Performance, cédée au début du deuxième trimestre 2018, et Sword Apak, vendue au début du quatrième trimestre 2018 " a rappelé la société de conseil, de services informatiques et de logiciels. La rentabilité du périmètre restant a atteint 12,5%, en amélioration de 1,4 point.VETOQUINOLVetoquinol vient de réaliser son point d'activité au titre de l'exercice 2018. Ainsi, le laboratoire pharmaceutique vétérinaire a publié un chiffre d'affaires de 367,9 millions d'euros, en hausse de 3,2% en données publiées et de 5,8% à changes constants sur un an. Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité est ressortie en progression sur tous les territoires (à taux de changes constants) : Europe (+2,9%), Amériques (+8,7%) et Asie/Pacifique (+8,6%).VOLTALIAVoltalia, acteur international des énergies renouvelables, a signé avec Siemens Gamesa un contrat d'achat de 36 turbines éoliennes afin de lancer la construction de la centrale VSM 2 (128 MW) au Brésil. Elles auront une puissance nominale de 3,55 MW chacune. Les contrats long-terme de vente d'électricité sécurisés pour VSM 2 débuteront en 2021 (64 MW) et 2024 (64 MW). L'électricité produite entre la mise en service de la centrale et ces dates sera vendue à des prix attractifs sur le marché libre.