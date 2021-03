Les valeurs à suivre vendredi 26 mars 2021 à Wall Street

© AOF 2021

Le Federal Reserve Board a annoncé que les restrictions temporaires sur les dividendes et les rachats d'actions des banques actuellement en place prendront fin pour la plupart des entreprises après le 30 juin, à l'issue de la série actuelle de tests de résistance. Les entreprises dont les niveaux de capital sont supérieurs à ceux requis par les tests de résistance ne seront plus soumises aux restrictions supplémentaires à compter de cette date. Les entreprises dont les niveaux de capital sont inférieurs à ceux requis par les tests de résistance resteront soumises aux restrictions.La pénurie mondiale de semi-conducteurs refait une nouvelle fois parler d’elle. Le constructeur américain Ford va arrêter jusqu'à dimanche la production de son pick-up F150 dans une usine du Michigan, signale Reuters. Début février, Ford a prévenu que la pénurie de semi-conducteurs pourrait réduire son Ebit ajusté de 1 à 2,5 milliards de dollars sur l'exercice 2021. Sur le premier trimestre, cette pénurie pourrait entraîner une réduction de 10 à 20 % de la production prévue.L Brands a relevé de nouveau ses prévisions pour le premier trimestre grâce aux chèques envoyés aux ménages par le gouvernement et la levée de certaines restrictions. La maison mère de l’iconique Victoria's Secret cible un bénéfice par action ajusté compris entre 0,85 dollar et 1 dollar contre de 0,55 à 0,66 dollar auparavant.