Les valeurs à suivre vendredi 27 juin 2018 à la Bourse de Paris

0 0

CAPGEMINIFort de ses résultats du premier semestre, Capgemini a relevé son objectif de croissance pour l’année et confirmé ceux de marge opérationnelle et de free cash-flow organique. Le groupe de conseil et de services informatiques vise désormais une progression du chiffre d’affaires à taux de change constants légèrement supérieure à 7% contre une croissance comprise entre 6% et 7% précédemment. Il cible par ailleurs toujours une marge opérationnelle comprise entre 12,0% et 12,2% et l’atteinte d’un free cash-flow organique supérieur à 1 milliard d’euros.CARREFOURCarrefour a enregistré au premier semestre une perte nette, part du groupe, de 861 millions d'euros contre un bénéfice net de 78 millions d'euros, un an plus tôt. Il intègre cette année un résultat net des activités abandonnées de -229 millions d'euros, qui comprend principalement le résultat net des 273 magasins ex DIA, dont la sortie du périmètre est en cours et sera achevée fin juillet. Le distributeur a aussi fait état d'une charge d'impôt sur le résultat de 179 millions, en hausse de 90 millions, essentiellement du fait de l'activation d'impôts différés en 2017.DANONELe groupe agroalimentaire publiera ses résultats semestriels.GTTGaztransport & Technigaz (GTT) a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net en hausse de 20% à 75,725 millions d'euros, soutenu notamment par une bonne maîtrise des charges d'exploitation. Le résultat opérationnel s'est établi à 82,4 millions d'euros, en hausse de 9,3%. L'Ebitda a atteint 84,2 millions d'euros, en hausse de 8,8%. La marge d'Ebitda sur chiffre d'affaires passe de 68% au premier semestre 2017 à 66,1% au premier semestre 2018, principalement du fait de la baisse du crédit impôt recherche (CIR).KERINGKering publie ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Et le groupe de luxe en est plutôt fier. " Kering a réalisé des performances sensationnelles ce trimestre et sur les six premiers mois de l'année, tant au niveau du chiffre d'affaires que du résultat ", s'est ainsi enthousiasmé François-Henri Pinault, le Président-Directeur général du groupe de luxe. Dans le détail, le chiffre d'affaires de Kering au premier semestre 2018 s'établit à 6 431,9 millions d'euros et affiche une croissance de 26,8% en données publiées et 33,9% à périmètre et taux de change comparables.LAFARGEHOLCIMLe cimentier présentera ses résultats semestriels.SAINT-GOBAINSaint-Gobain publie des résultats en hausse pour son premier semestre 2018. Ainsi, le spécialiste des matériaux de construction a réalisé un résultat net part du groupe de 1, 219 milliard d'euros sur la période, soit une progression de 61,7% par rapport au premier semestre 2017. Le résultat d'exploitation reste stable en réel (+0,3%) et progresse de +1,7% à données comparables. Il s'établit à 1,465 milliard d'euros. La marge d'exploitation s'inscrit à 7,1%, contre 7,2% au premier semestre 2017.SESL'opérateur de satellites communiquera ses résultats semestriels.SOPRA STERIALa SSII dévoilera ses résultats semestriels avant la séance boursière.SPIELe groupe de services multitechniques dévoilera ses résultats semestriels avant Bourse.VETOQUINOLVetoquinol publie ses résultats du premier semestre 2018. Ainsi, le laboratoire pharmaceutique vétérinaire a réalisé un résultat net part du groupe de 15,8 millions d'euros sur la période, en hausse de 9,7%. L'Ebitda ressort à 27,4 millions, en progression de 5,4%. Il représente 15,4% du chiffre d'affaires contre 14,6% à la fin du 1er semestre 2017. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 177,9 millions d'euros, contre 177,7 millions d'euros sur la même période en 2017, soit une variation de +0,1% à données publiées et +4,7% en organique.VINCILe groupe de BTP dévoilera ses résultats semestriels avant Bourse.