Les valeurs à suivre vendredi 27 septembre à Wall Street

MICRONLe fabricant de mémoires informatiques Micron est attendu en net repli à Wall Street en raison de prévisions décevantes pour le premier trimestre. Sur la période de trois mois débutée fin août, il vise en moyenne un revenu de 5 milliards de dollars et un bénéficie par action ajusté compris entre 39 cents et 53 cents, soit une prévision moyenne de 46 cents. Le marché cible respectivement 4,8 milliards de dollars et 53 cents.DELTADelta Air lines a annoncé jeudi soir son intention de prendre une participation de 20% dans Latam Airlines pour 1,9 milliard de dollars. Delta investira également 350 millions de dollars pour établir le partenariat et fera l’acquisition de quatre Airbus A350 de Latam. Delta a déclaré que l'opération n'aura pas d'incidence sur ses flux de trésorerie disponibles ni sur le rendement des actionnaires. Cette opération stratégique est soumise à des autorisations réglementaires.