Les valeurs à suivre vendredi 29 mai 2020 à Wall Street

CISCOCisco a annoncé son intention d'acquérir la société non cotée ThousandEyes. Bloomberg évoquait un prix d'un peu moins de 1 milliard de dollars pour l'éditeur de logiciels qui analysent les performances des réseaux.COSTCO WHOLESALECostco Wholesale a publié un bénéfice par action ajusté au troisième trimestre, clos le 10 mai 2020 de son exercice actuel de 1,89 dollar, en-dessous du consensus FactSet de 1,96 dollar. Le chiffre d'affaires du distributeur sur la même période ressort à 36,45 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 37 milliards de dollars. Le groupe a précisé que le bénéfice trimestriel a été affecté par des dépenses avant impôts de 283 millions de dollars, ou 47 cents par action, "provenant des coûts salariaux et sanitaires supplémentaires liés à la pandémie de Covid-19".DELLLe groupe d’informatique Dell a présenté des résultats meilleurs que prévu grâce à la forte demande de ses produits du fait du boom du télétravail. Au premier trimestre, clos début avril, Dell a généré un bénéfice net en repli de 45% à 182 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 19 cents. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,34 dollar, là où le marché visait 96 cents. Les revenus sont pratiquement stables à 21,9 milliards de dollars, mais dépassent les attentes : 20,7 milliards de dollars.NORDSTROMNordstrom Inc. a fat état d'une perte par action ajusté au premier trimestre clos au 2 mai 2020 de 3,33 dollars par action contre un bénéfice par action ajusté de 0,23 dollar un an plus tôt. Le chiffre d'affaires de la chaine de magasins sur la même période est de 2,026 milliards de dollars, en dessous du consensus FactSet de 2,38 milliards. Le groupe souligne que la fermeture de ses magasins durant le confinement a engendré une baisse de 40% de ses revenus trimestriels par rapport au premier trimestre de son exercice 2019.SALESFORCELe fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance Salesforce a réduit ses objectifs annuels. Au premier trimestre, clos fin avril, de l'exercice 2021, Salesforce a affiché un profit net de 99 millions de dollars, soit 11 cents par action, contre un bénéfice net de 392 millions de dollars un an plus tôt à la même époque, soit 49 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 70 cents, dépassant le consensus s'élevant à 65 cents.TWITTERDonald Trump a signé jeudi un décret visant à limiter la large protection juridique que la loi fédérale offre actuellement aux médias sociaux et autres plateformes en ligne. Le président américain avait menacé mercredi de réguler fortement ou de fermer les plates-formes de réseaux sociaux. Il avait réagi à la décision de Twitter d'ajouter à ses tweets sur le vote par correspondance des messages invitant les lecteurs à vérifier la véracité de ses affirmations. Aujourd'hui, Twitter a signalé un tweet du président comme violant ses règles en glorifiant la violence.