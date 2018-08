Les valeurs à suivre vendredi 3 août 2018 à Wall Street

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ACTIVISION BLIZZARDActivision Blizzard a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, clos fin juin, le bénéfice net de l'éditeur de jeux vidéo s'est élevé à 402 millions de dollars, soit 52 cents par action, contre un bénéfice de 243 millions de dollars (32 cents par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 41 cents, soit 6 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires du studio a légèrement reculé à 1,641 milliard de dollars. Les revenus numériques ont atteint 1,26 milliard de dollars.ALTICE USAAltice USA a réduit sa perte nette au deuxième trimestre. Elle ressort à 97,85 millions de dollars, ou -13 cents par action, contre 479,9 millions, ou -73 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte nette d'Altice USA s'affiche à -8 cents contre un consensus de -5 cents. Son chiffre d'affaires, pour sa part, a augmenté de 1,8% à 2,36 milliards de dollars. Les analystes ciblaient 2,37 milliards.CBSCBS affichait un bénéfice net net de 400 millions de dollars, ou 1,05 dollar par action, à l'issue de son deuxième trimestre. Il n'était que de 58 millions un an plus tôt. Le groupe de médias a notamment bénéficié d'une baisse de son taux d'imposition suite à la réforme fiscale de Donald Trump. En données ajustées, son bénéfice par action a atteint 1,12 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel de CBS, pour sa part, a atteint 3,46 milliards de dollars, en croissance de 6,4%. Le consensus FactSet était de 1,10 dollar par action et 3,46 milliards.DISH NETWORKDish Network affichait un bénéfice net de 439 millions de dollars à l'issue du deuxième trimestre, qui se compare avec un bénéfice net de 40 millions un an plus tôt. La base de comparaison a été facilitée par des dépenses pour litiges de 280 millions de dollars qui avaient pénalisé les résultats du deuxième trimestre 2017. Ramené au nombre d'actions Dish, le bénéfice ressort à 83 cents par action. Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de près de 5% à 3,46 milliards de dollars. Le consensus était de 71 cents par action et 3,44 milliards de dollars.GOPROGoPro a publié hier soir des résultats du deuxième trimestre 2018 supérieurs aux attentes du marché. Ainsi, le spécialiste des caméras d'actions a dévoilé une perte nette de 37,27 millions de dollars, soit 55 cents par action, contre - 30,53 millions de dollars, soit - 22 cents par titre un an auparavant. A données ajustées, la perte par action ressort à 15 cents, dépassant les prévisions du consensus Thomson Reuters de – 22 cents.KRAFT HEINZLe groupe d’agroalimentaire Kraft Heinz a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, son bénéfice net a chuté de 34,8% à 756 millions de dollars, soit 62 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1 dollar soit 8 cents de mieux que le consensus Thomson Reuters. Les ventes ont augmenté de 0,7% à 6,69 milliards de dollars alors que le marché visait 6,59 milliards de dollars. Elles ont reculé de 0,4% en données organiques.