Les valeurs à suivre vendredi 4 juin 2021 à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVINI -0.96% 20.6 -2.80% ALTAMIR 0.04% 23.975 20.13% NATIXIS -0.20% 4.009 44.03% TESSI 2.44% 126 0.40%

ADVINIDans le cadre d'un accord de partenariat, les Vignerons de Buzet acquièrent auprès d'AdVini l'intégralité des parts de la SAS Rigal, sa filiale cadurcienne. Les deux maisons viticoles ont également annoncé compléter cette opération par la mise en place d'une alliance commerciale pour le développement export du nouvel ensemble. Les vins des Vignerons de Buzet et de la Maison Rigal seront ainsi portés en France et en Belgique par une filiale commerciale nouvellement créée par la coopérative lot-et-garonnaise : VdB Distribution.ALTAMIRApax Partners SAS a conclu un accord avec CVC Capital Partners pour céder sa participation majoritaire dans BIP. Nino Lo Bianco, Président de BIP, Carlo Capè et Fabio Troiani, tous deux PDG, ainsi que les autres directeurs associés continueront de détenir une participation importante et de gérer le groupe. Fondé en Italie en 2003, BIP est aujourd'hui un leader multinational du conseil présent dans 13 pays. Avec 3 500 collaborateurs à travers le monde, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 315 millions d'euros en 2020, en hausse de 31%.NATIXISÀ la suite de l’obtention de l’ensemble des autorisations règlementaires requises, BPCE a annoncé que l’offre publique d’achat simplifiée portant sur les actions Natixis qu’elle a déposée sera ouverte du 4 juin 2021 au 1er juillet 2021, inclus. Elle est effectuée au prix de 4 euros par action Natixis (dividende détaché). L'Autorité des marchés financiers a déclaré l'offre conforme le 15 avril 2021, et a le même jour apposé son visa sur la note d'information de BPCE et sur la note en réponse de Natixis.TESSITessi, acteur international des Business Process Services, a pris acte du communiqué de presse de Pixel Holding, son actionnaire majoritaire, faisant état de l'acquisition de blocs d'actions représentant au total 15,1% du capital de Tessi, à des prix compris entre 170 et 172 euros par action (dividende exceptionnel 2020 attaché). A l'issue de ces acquisitions, Pixel Holding détiendra 97,4% du capital et 96,9% des droits de vote de la société.