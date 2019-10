Les valeurs à suivre vendredi 4 octobre 2019 à Paris

0

Enensys Technologies a dévoilé une perte nette, part du groupe, de 6,9 millions d'euros contre une perte de 1 million d'euros, un an plus tôt. La perte opérationnelle courante du spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast s'est fortement accrue, passant de -1,6 million au premier semestre 2018 à - 5,3 millions d'euros au 30 juin 2019. Le groupe a bénéficié d'un mix produit à plus forte valeur ajoutée évoluant fortement vers le logiciel grâce aux nouvelles solutions intégralement virtualisées.GTT a reçu fin septembre deux commandes de la part des chantiers navals coréens Samsung Heavy Industries (SHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers. Les deux navires offriront une capacité de 174 000 m3. GTT réalisera le design des cuves, qui intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.Horizontal Software, éditeur de logiciels SaaS, a annoncé le succès d’un financement par voie d’augmentations de capital réservées d’un montant total de 350 000 euros pour renforcer sa trésorerie. Ce financement a donné lieu à l’émission d’un nombre de 350 000 actions ordinaires nouvelles émises à un prix de souscription unitaire de 1 euro, correspondant à une surcote de 15 % par rapport au cours de clôture de l’action de la séance du 1er octobre 2019. Ce financement a donné lieu à deux augmentations de capital simultanées.I.CERAM a obtenu l'autorisation d'implanter son sternum en céramique sur le territoire canadien. Sollicité par le Docteur Conti (Institut universitaire de pneumologie de Laval au Québec), I.CERAM a reçu un " special access " de l'agence publique Santé Canada. Ce " programme d'accès spécial " (PAS) permet à des médecins qui traitent des patients atteints de maladies graves ou mortelles d'accéder à des médicaments (traitements pharmaceutiques, radiopharmaceutiques, biologiques et thérapies génétiques) non disponibles sur le marché, lorsque les thérapies habituelles se sont révélées inefficaces.JCDecaux SA annonce que sa filiale japonaise MCDecaux a signé, à la suite d'un appel d'offres public, un contrat pour devenir l'opérateur exclusif du mobilier urbain pour l'information (MUPI) publicitaire digitale du centre-ville de Nagoya (quatrième plus grande ville du Japon après Tokyo, Yokohama et Osaka, avec 2,3 millions d'habitants).Dans le cadre de ce contrat de 20 ans, MCDecaux assurera la conception, l'installation, l'entretien et la maintenance d'un minimum de 150 MUPI au cœur de Nagoya.Le chiffre d'affaires consolidé de LDC du premier semestre, clos fin août, de l'exercice 2019-2020 s'élève à 2,105 milliards d'euros, en progression de 8,4%. La croissance de l'activité concerne tous les pôles du Groupe. A périmètre identique, les revenus ont augmenté de 3,9% à 2,018 milliards d'euros. Les volumes vendus ont progressé de 7,9% à périmètre actuel et de 1,2% à périmètre identique.Ubisoft annonce que Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint est désormais disponible sur Xbox One X, PC, PlayStation4 et sur UPLAY+, le service d'abonnement sur PC d'Ubisoft. Ghost Recon Breakpoint sera également disponible sur la nouvelle génération de plateforme de jeux vidéo, Stadia.Verallia a annoncé le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Selon le groupe, elle a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux. Le montant de la cession s'élève à 888 millions d'euros. Ce montant pourra être porté à 978 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation consentie par Horizon Parent Holdings. Sur la base du prix d'introduction de 27 euros par action, la capitalisation boursière de Verallia s'élève à environ 3,2 milliards d'euros.