Les valeurs à suivre vendredi 4 octobre 2019 à Wall Street

APPLEApple a demandé à ses fournisseurs d'augmenter leur production de sa dernière gamme iPhone 11, jusqu'à 10%, soit 8 millions d'unités, a appris la Nikkei Asian Review, la demande mondiale étant meilleure que prévu. L'augmentation récente des commandes d'iPhone est concentrée sur le modèle le moins cher iPhone 11 et le modèle iPhone 11 Pro, selon les sources citées par le média. L'augmentation des commandes semble valider la nouvelle stratégie du PDG d'Apple, Tim Cook, qui consiste à attirer les consommateurs soucieux de leurs dépenses en proposant des modèles moins chers.COSTCOCostco a dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre. Ainsi, sur les trois derniers mois, le distributeur a dégagé un bénéfice par action ajusté de 2,47 dollars contre 2,36 dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a pour sa part atteint 46,45 milliards de dollars, en hausse de 7%. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice par action de 2,54 dollars et un chiffre d'affaires de 47,57 milliards de dollars.HP INCHP Inc a annoncé un plan de restructuration pour l'exercice 2020 afin de simplifier son modèle d'exploitation et devenir une entreprise plus numérique. La société prévoit de réduire ses effectifs mondiaux d'environ 7 000 à 9 000 employés en combinant les départs et les départs volontaires à la retraite anticipée. Cette restructuration coûtera 1 milliard de dollars à la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes.