Les valeurs à suivre vendredi 5 juillet 2019 à Paris

0

CARMATCarmat annonce avoir présenté des résultats intermédiaires complémentaires de l’étude PIVOT au congrès de l’American Society for Artificial Internal Organs (ASAIO) qui s’est tenu du 26 au 29 juin 2019 à San Francisco. Le concepteur de coeur artificiel a notamment présenté les données d'autorégulation, une des caractéristiques uniques de la bioprothèse qui permet d'adapter automatiquement le débit sanguin aux besoins du patient grâce à l'utilisation d'algorithmes de contrôles intelligents et aux capteurs embarqués.CATANADéjà détenteur de 30% du capital Haco, Catana vient de saisir l’opportunité, qui lui était offerte par le pacte d’actionnaires, d’acquérir à tout moment jusqu’à 50% de la société tunisienne. L’opération visait à accroître son poids décisionnel dans cette entreprise, explique le spécialiste des navires de plaisance.DRONE VOLTDrone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir remporter un appel d'offres lancé par un aéroport scandinave pour la fourniture de solutions anti-drones. Ces technologies ont pour but de détecter le drone volant dans un périmètre interdit, mais aussi son pilote pour permettre une intervention rapide.Ce contrat sera intégralement déployé sur l'année 2019. Il ouvre une voie importante dans la lutte anti-drones que doivent mener tous les aéroports du monde.ENGIEEngie a émis le 27 juin des titres subordonnés à durée indéterminée d’un montant de 500 millions d’euros, avec une date de remboursement initiale à 6 ans. Le groupe énergétique précise qu'il paiera un coupon sur ces titres de 1,625 % par an, l’un des plus bas jamais enregistrés pour ce type d’instruments financiers. Le produit de cette nouvelle émission servira, entre autres, à financer une offre de rachat, lancée simultanément sur les titres hybrides PerpNC2021, conformément à la politique d’Engie visant à gérer de manière dynamique son stock d’instruments hybrides.GENOMIC VISIONGenomic Vision a annoncé avoir initié l'émission de 10 000 000 actions nouvelles au prix unitaire de 0,10 euro, correspondant à une augmentation de capital de 1 million d'euros, dans le cadre du contrat de financement mis en place avec la société Winance conformément à l'approbation de ses actionnaires réunis en Assemblée générale extraordinaire le 4 mars 2019.ICADELe groupement composé d'Icade, de l'aménageur régional SHEMA et des promoteurs régionaux SOTRIM, le Groupe POZZO et FLAVIAE, a été désigné lauréat de la consultation d'aménagement lancée par le CHU de Caen, en collaboration avec la ville, en vue de la cession d'un foncier de près de 8 hectares anciennement occupé par l'hôpital Clémenceau.LDCLDC a affiché, au titre de son premier trimestre de l'exercice 2019-2020, un chiffre d'affaires de 1 062,1 millions d'euros en progression de 8,2 % par rapport à l'exercice 2018-2019. La croissance de l'activité concerne tous les pôles du Groupe. A périmètre identique, le chiffre d'affaires augmente de 3,7 % à 1 018,2 millions d'euros. Les volumes commercialisés sont en hausse de 7,8 % (+0,4 % à périmètre identique). Par ailleurs, le groupe a annoncé l'acquisition de la société Kiplama, importateur et distributeur de spécialités françaises de volaille à destination du Benelux.