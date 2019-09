Les valeurs à suivre vendredi 6 septembre à Paris

0

AIRBUSAirbus a annoncé avoir enregistré 95 commandes nettes sur les huit premiers mois de l’année et livré 500 appareils sur la période. Le constructeur aéronautique précise avoir ainsi livré 66 avions de plus que sur la même période en 2018.AKKA TECHNOLOGIESSuite aux rumeurs erronées de ces derniers jours sur ses performances financières, Akka a apporté plusieurs précisions. Le groupe de conseil en ingénierie et services R&D a précisé que l'Allemagne a amélioré sa marge opérationnelle de 40 points de base pour atteindre 7,7% au premier semestre 2019. " L'évolution de la stratégie de R&D dans l'automobile en Allemagne amène de l'attentisme des OEM sur les activités traditionnelles ", a expliqué la société.AIR LIQUIDEConformément à l'accord initialement annoncé le 10 juin 2019, Air Liquide a finalisé la cession de sa filiale Air Liquide Fuzhou à Highsun Holding Group, la maison mère de Fujian Shenyuan New Materials Co., Ltd. Le spécialiste des gaz industriels explique que cette transaction renforcera sa capacité à investir dans de grands bassins industriels et sur d'autres activités à fort potentiel, notamment en Chine. Elle est également en ligne avec les objectifs climat du groupe.Air Liquide a signé un protocole d'accord avec Equinor et ses partenaires (Shell et Total) en vue d'une collaboration sur le projet Northern Lights, un projet de captage et de stockage du CO2. Ce projet porte sur le développement du stockage offshore du CO2 sur le plateau continental norvégien et pourrait devenir le premier site de stockage au monde à recevoir du CO2 provenant de sources industrielles de plusieurs pays européens.APRIL GROUPAu premier semestre, April a dévoilé un résultat net part du groupe de 14 millions d'euros, en repli de 49%, impacté par le programme de recentrage du groupe par le programme de recentrage. Le résultat opérationnel courant ressort à 49,5 millions, en progression de 17,5%. Le chiffre d'affaires s'élève lui à 526,5 millions d'euros et croît de 7%. Concernant ses perspectives, le groupe a ajusté son objectif de croissance de résultat opérationnel courant, qui est désormais attendu en hausse de 6 à 10 % par rapport à 2018 avant impact potentiel du plan de recentrage.ASSYSTEMAssystem a publié un résultat net consolidé de 14,3 millions d'euros contre 7,1 millions d'euros au 30 juin 2018. Le résultat opérationnel d'activité consolidé est de 15,6 millions d'euros, contre 9,2 millions d'euros en 2018, en hausse de 69,5%. Il tient compte d'un impact positif de 0,2 millions d'euros lié à l'application de la norme IFRS16 (Contrats de location), concentré sur les activités d'E&I. La marge opérationnelle d'activité a progressé fortement à 6,3%, contre 4,3% un an plus tôt.CGGCGG annonce l'attribution à son activité de Traitement / Imagerie de la division Géoscience d'un contrat majeur de traitement de données sismiques à grande échelle dans le bassin Orphan au large de la côte est du Canada par la société BHP. Le groupe s'engage à améliorer significativement et dans les meilleurs délais l'imagerie du sous-sol de cette zone pour appuyer les décisions d'exploration et de production à venir et ce grâce à ses technologies de haut de gamme et à une étroite collaboration avec les équipes de géophysiciens en imagerie et en interprétation de BHP.FIGEAC AEROFigeac Aéro a réalisé au titre du premier trimestre, clos fin juin, de l'exercice 2019/20, un chiffre d'affaires de 112,2 millions d'euros, en progression de 8,4 %. À périmètre et taux de change constants, la croissance trimestrielle de l'équipementier pour le secteur aéronautique s'est élevée à 5,8 % grâce aux gains de nouveaux contrats dans un marché des Aérostructures quasi stable en volume.OSE IMMUNOTHERAPEUTICSOSE Immunotherapeutics a dégagé au premier semestre un résultat net consolidé de 514 000 euros contre 8,87 millions un an plus tôt. Quant au résultat opérationnel, il atteint 3,92 millions contre 10,23 millions d'euros au premier semestre 2018. Pour sa part, le chiffre d'affaires est en baisse et s'élève à 15,9 millions, lié à l'atteinte des premiers paiements d'étapes sur le produit BI 765063 avec son entrée en phase 1. Il était de 20,61 millions l'année précédente.PCASPCAS a dévoilé une perte nette, part du groupe de 8,7 millions d'euros au premier semestre contre une perte de 5 millions d'euros, un an plus tôt, après prise en compte d'une charge nette de 3,8 millions d'euros concernant le projet de réorganisation du site de Longjumeau annoncé en novembre 2018. Elle comprend l'ensemble des coûts estimés à ce jour au titre du PSE ainsi que le coût estimé des mesures de mobilités dont bénéficient les personnes réaffectées sur les sites d'Ecully et de Porcheville.SMCPSMCP a finalisé l'acquisition du Groupe De Fursac, conformément à la documentation en date du 25 juin 2019, et après avoir reçu l'autorisation de l'Autorité de la concurrence française. "Avec cette acquisition, nous renforçons notre présence, sur un marché en forte croissance, celui du luxe accessible pour homme, conquérant un nouveau segment", a commenté Daniel Lalonde, Directeur Général de SMCP.SUEZSuez a remporté 9 contrats dans le domaine industriel pour un montant total d'environ 120 millions d'euros. Le groupe contribuera à la gestion durable des déchets des sites de NABC, embouteilleur de Coca-Cola au Maroc et de Fujifilm, leader mondial de l'imagerie et de la photographie, aux Pays-Bas. Par ailleurs, il assurera l'optimisation du cycle de l'eau pour des acteurs clefs des secteurs de l'Oil&Gas, de l'énergie, de la pâte et papier et de l'agroalimentaire aux Etats-Unis, au Brésil, au Qatar et en Corée du Sud.VEOLIAVeolia Environnement a placé avec succès des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) venant à échéance le 1er janvier 2025 pour un montant d'environ 700 millions d'euros par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement sans droits préférentiels de souscription pour les actionnaires. Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement des OCEANEs existantes venant à échéance le 15 mars 2021.WENDELWendel a affiché au premier semestre une perte nette, part du groupe, de 18,2 millions d'euros, contre – 0,9 million d'euros sur la même période en 2018. Le résultat net des activités de la société d'investissement est en hausse de 4,9 % à 252,2 millions d'euros, grâce à la forte diminution des charges financières de 20,9 millions d'euros.