Les valeurs à suivre vendredi 7 septembre 2018 à Wall Street

BROADCOMBroadcom a présenté hier soir un bénéfice net meilleur que prévu. Au troisième trimestre, clos début août, le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,196 milliard de dollars, soit 2,71 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 496 millions de dollars, ou 1,14 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 4,98 dollars, surpassant le consensus Thomson Reuters s’élevant à 4,83 dollars. Les ventes de Broadcom ont bondi, elles, de 13% à 5,06 milliards de dollars alors que le marché visait 5,07 milliards.GAMESTOPGameStop, le premier distributeur mondial de jeux vidéo, a présenté des comptes plus dégradés que prévu. Au deuxième trimestre, clos début juillet, il a publié une perte nette de 24,9 millions de dollars, soit - 24 cents par action, contre un bénéfice net de 22 millions de dollars, représentant 22 cents par action, un an plus tôt. Retraité des éléments exceptionnels, il a atteint 5 cents, inférieur de 3 cents au consensus Thomson Reuters de 8 cents.TESLALe titre Tesla est attendu en fort repli à l’ouverture des marchés américains. Une nouvelle plainte aurait été déposée contre son PDG, Elon Musk, qui est accusé d'avoir voulu manipuler le cours de Bourse afin de pénaliser les vendeurs à découvert. Le mois dernier, le dirigeant avait assuré que le financement du retrait de la cote de Tesla était assuré avant d'abandonner le projet. Par ailleurs, Elon Musk a également été vu en train de fumer un joint. Cet événement s’est produit lors d'une interview animée par l'acteur et animateur américain Joe Rogan et diffusée en direct sur internet.