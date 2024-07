RÉCIT : Les valeurs des crypto-monnaies sont stimulées par Donald Trump.

Les actions de la bourse de crypto-monnaies Coinbase Global ont bondi de 5 % dans les échanges de lundi matin après que le candidat républicain à la présidence des États-Unis a fait l'éloge du bitcoin et promis une réglementation plus favorable au secteur dans un discours prononcé samedi.

"Si les crypto-monnaies doivent définir l'avenir, je veux qu'elles soient extraites, frappées et fabriquées aux États-Unis. Il ne sera fabriqué nulle part ailleurs. Et si le bitcoin va sur la lune, comme nous le disons, je veux que l'Amérique soit la nation qui ouvre la voie, et c'est ce qui va se passer maintenant. Vous allez être très heureux avec moi".

D'autres titres liés aux cryptomonnaies, comme Bitfarm, ont également grimpé après le discours de M. Trump.

Dans une note récente, les analystes de Bernstein ont écrit que tout "Trump trade" devrait inclure une allocation au bitcoin et aux actions liées au bitcoin.

"Le bitcoin ne menace pas le dollar, c'est le comportement du gouvernement américain actuel qui menace réellement le dollar.

L'ancien président a cherché à établir un contraste avec l'administration Biden, car l'industrie des cryptomonnaies s'est souvent plainte d'une surveillance excessive et d'un environnement réglementaire hostile sous la présidence de Joe Biden.

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, principal responsable de l'application de la réglementation sur les cryptomonnaies au sein de l'administration, a mis en garde les investisseurs contre la volatilité sauvage et la nature spéculative des jetons numériques tels que le bitcoin.

M. Trump a déclaré qu'il le remplacerait.

"Dès le premier jour, je renverrai Gary Gensler et nommerai un nouveau président de la SEC.

Il a ajouté que son administration créerait un "stock" national de bitcoins en utilisant les cryptomonnaies actuellement détenues par le gouvernement américain, qui ont été en grande partie saisies dans le cadre d'actions de répression.