Les valeurs de paiement chinoises bondissent alors que les sanctions de SWIFT contre la Russie stimulent les espoirs liés au yuan

Renforçant les sanctions suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis et l'Europe ont annoncé samedi qu'ils allaient bannir les grandes banques russes du principal système de paiement mondial SWIFT et ont annoncé d'autres mesures visant à limiter l'utilisation par Moscou d'un trésor de guerre de 630 milliards de dollars.

Les actions des principales entreprises chinoises impliquées dans le développement d'infrastructures de paiement pour le yuan numérique, notamment Newland Digital Technology Co, Lakala Payment Co et Client Service International Inc, ont fortement augmenté, malgré la faiblesse du marché chinois en général.

Les sanctions de SWIFT contre la Russie "sont un événement marquant qui va accélérer le processus de dédollarisation", a écrit Dang Congyu, analyste chez Founder Securities.

"Bien qu'il soit difficile de remplacer SWIFT à court terme, cet incident est très bénéfique pour la mondialisation du yuan sur le long terme."

Ce point de vue a été repris par Guosheng Securities, qui a recommandé des actions chinoises liées aux paiements, citant le potentiel du système de paiement propre à la Chine, le CIPS, et du yuan numérique, pour briser l'hégémonie du dollar.

Dans le contexte de la concurrence mondiale, le yuan numérique "jouera un rôle clé dans la promotion du statut mondial du yuan, et son développement s'accélérera", ont écrit les analystes Liu Gaochang et Yang Ran.

Parmi les autres valeurs liées aux paiements qui ont augmenté lundi, citons XGI Inc, Guangdong Tecsun Science & Technology Co et Global Infotech Co.