Les valeurs des puces chutent alors que Samsung et AMD s'attendent à une forte baisse de la demande

Les prévisions sombres de Samsung Electronics Co Ltd et Advanced Micro Devices Inc ont fait chuter les actions liées aux puces vendredi, suscitant des craintes que l'effondrement de la demande de semi-conducteurs soit bien pire que prévu.

AMD, Nvidia Corp, Intel Corp, Qualcomm Inc et Micron Technology Inc ont baissé de 1,2 % à 6,0 %, pesant sur des pairs plus petits comme Marvell Technology Inc et Applied Materials Inc.

Samsung, le premier fabricant mondial de puces mémoire, de smartphones et de téléviseurs, est un indicateur de la demande mondiale des consommateurs et ses résultats préliminaires décevants s'ajoutent à une série de révisions à la baisse des bénéfices et de prévisions sombres.

Le secteur des puces est aux prises avec une faible demande, stimulée par une inflation élevée depuis des décennies, des taux d'intérêt en hausse, des tensions géopolitiques et des blocages liés à une pandémie en Chine, ce qui affecte le marché des PC et des smartphones alors que les entreprises et les consommateurs réduisent leurs dépenses.

Près d'une douzaine d'analystes ont réduit leurs objectifs de cours sur les actions d'AMD jusqu'à 50 dollars après que le fabricant de puces américain ait réduit ses perspectives de revenus pour le troisième trimestre d'environ un milliard de dollars.

"Nous pensons que l'avertissement d'AMD aura les répercussions les plus négatives sur Intel, son homologue pour les PC, mais aussi quelque peu sur Nvidia et ses homologues pour les mémoires et les centres de données", a déclaré Vivek Arya, analyste de BofA Securities.

Les acheteurs de puces mémoire, tels que les fabricants de smartphones et de PC, freinent leurs nouveaux achats et épuisent les stocks existants, ce qui entraîne une baisse des livraisons et inaugure un cycle baissier dans l'industrie.

"Nous pensons toujours que l'industrie se dirige vers son plus profond cycle baissier en une décennie, grâce aux stocks élevés de la chaîne d'approvisionnement et à la baisse de la demande finale", ont déclaré les analystes de Jefferies.

Les ventes mondiales de puces n'ont augmenté que de 0,1 % en août, ce qui en fait le 15e mois d'un cycle baissier depuis juin 2021, lorsque les ventes avaient augmenté de plus de 30 %, selon Jefferies.

Les actions des principaux fabricants de puces américains ont déjà perdu entre un tiers et la moitié de leur valeur depuis le début de l'année, après d'énormes gains l'an dernier, lorsque Nvidia se rapprochait d'une valorisation de mille milliards de dollars. (Reportage d'Eva Mathews et Nivedita Balu à Bengaluru ; Montage de Shounak Dasgupta)