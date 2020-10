Les valeurs du jour à Paris - ATOS et CAPGEMINI bien orientés : la performance de Tata Consultancy rassure après ACCENTURE

0

Capgemini (+ 3,53% à 109,90 euros) et Atos (+1,86% à 69,16 euros) figurent en bonne place au sein de l’indice CAC 40, soutenus par la performance trimestrielle de leur concurrente indienne, Tata Consultancy Services. Le titre du groupe indien de services informatiques progresse de plus de 3% à la Bourse de Bombay. Une bonne nouvelle pour un secteur sous pression depuis les résultats décevants d’Accenture, le mètre étalon de cette industrie, le 24 septembre. Si le groupe américain avait dévoilé ses comptes à fin août, ceux de Tata Consultancy Services courent jusqu'à fin septembre.Sur cette période, il a enregistré un bénéfice imposable en repli de 8,9% à 1,36 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,7% à 5,424 milliards de dollars, à comparer au consensus s'élevant à 5,36 milliards de dollars. Il est en repli de 3,2% à taux de change constants." La demande de services offshore se porte très bien en Europe Continentale, où les entreprises semblent utiliser les ESN indiennes comme moyen de réduire les coûts à court terme ", explique Invest Securities.Tata Consultancy Services a affiché sa confiance dans ses perspectives du fait d'un " vigoureux carnet de commandes et d'un " très robuste pipeline de projets ". En conséquence, le groupe a annoncé un programme de rachat d'actions de 2,2 milliards de dollars.Capgemini présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre, le 27 octobre. Pour l'ensemble de l'exercice 2020, le groupe vise une croissance à taux de change constants comprise entre 12,5% et 14%, soutenue par l'intégration d'Altran, et une contraction de la marge opérationnelle comprise entre 0,6 et 0,9 point par rapport aux 12,3% atteints en 2019.Atos fera de même 5 jours plus tôt. Le groupe vise cette année une évolution organique du chiffre d'affaires comprise entre -2% et -4% et un taux de marge opérationnelle de 9 % à 9,5 %