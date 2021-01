Les valeurs du jour à Wall Street NYSE ne retirera finalement pas de la cote China Telecom, China Mobile et China Unicom

Bonne nouvelle pour China Telecom (+8,53%), China Mobile (+9,42%) et China Unicom (+13,55%). L’opérateur boursier New York Stock Exchange (Nyse) a décidé, de manière inattendue, de ne plus retirer de la cote ces trois opérateurs télécoms chinois, qui avaient été pris pour cible par l’administration Trump. La sanction devait s’appliquer initialement d’ici le 11 janvier. Nyse est revenu sur sa décision "à la lumière de nouvelles consultations avec les autorités réglementaires compétentes". Ce revirement intervient peu avant la prise de fonction du nouveau président américain, Joe Biden.