Les valeurs pétrolières et parapétrolières (Exxon Mobil, Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes et TechnipFMC) sont attendus en forte baisse à une heure de l'ouverture du marché américain. Les titres du secteur souffrent de la chute des cours du pétrole. Le baril de WTI recule de plus de 12%.