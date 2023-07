Le principal indice boursier canadien a atteint mercredi son plus haut niveau depuis plus de deux mois, les investisseurs se montrant plus optimistes quant aux perspectives économiques, les secteurs financiers à forte pondération étant parmi ceux qui ont gagné du terrain.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 114,6 points, soit 0,6 %, à 20 491,17, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 15 mai.

L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont également progressé, aidés par les gains de certaines valeurs bancaires après la publication des résultats des entreprises.

"Il ne semble pas que nous assisterons bientôt à une crise majeure du crédit, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour la reprise de l'année prochaine", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA, dans une note.

La reprise des marchés boursiers s'est produite sur fond de signes d'atténuation des pressions sur les prix dans les économies développées, y compris au Canada. Les données de mardi ont montré que l'inflation canadienne a diminué en juin pour atteindre son plus bas niveau depuis 27 mois, à savoir 2,8 % en juin.

Le secteur financier du TSX, qui représente 29 % de la capitalisation boursière de l'indice, a augmenté de 0,7 %, tandis que les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, tels que l'immobilier et les services publics, ont également progressé.

L'immobilier a augmenté de 1,2 % et les services publics de 0,9 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Shweta Agarwal et Shilpi Majumdar)