Les valeurs libérales sont obsolètes, dit Poutine

(Actualisé avec extraits de l'interview)

MOSCOU, 27 juin (Reuters) - Les valeurs libérales sont dépassées, car elles sont rejetées par la majorité de la population des pays occidentaux, déclare le président russe, Vladimir Poutine, dans une interview que publie jeudi le Financial Times.

Il estime en outre que la chancelière allemande, Angela Merkel, a commis une erreur monumentale en adoptant une démarche libérale envers l'immigration en provenance du Moyen-Orient - allusion à l'année 2015 durant laquelle l'Allemagne avait laissé entrer sur son territoire des centaines de milliers de réfugiés.

"Le libéralisme présuppose que rien ne doit être fait. Les migrants ont le droit de tuer, de piller et de violer en toute impunité parce que leurs droits, en tant que migrants, doivent être protégés. C'est quoi, ces droits? Tout délit doit être puni", dit-il dans l'interview.

"Aussi la pensée libérale est-elle dépassée. Elle entre en conflit avec l'intérêt de la majorité écrasante de la population", développe-t-il.

Le maître du Kremlin ne se dit pas homophobe, mais la volonté des pays occidentaux d'admettre l'homosexualité et la fluidité des genres lui semble excessive.

"Les valeurs traditionnelles sont plus stables et plus importantes pour des millions de gens que cette pensée libérale qui, à mon avis, est en train de disparaître", dit-il au FT.

(Christian Lowe; Eric Faye pour le service français)