Les valeurs pétrolières font grimper les actions londoniennes lors du premier jour de bourse de 2023

Le blue chip FTSE 100 a augmenté de 1,4% vers 0820 GMT après avoir largement surpassé ses homologues régionaux avec une hausse de 0,9% en 2022.

Les valeurs moyennes du FTSE 250, plus axées sur le marché intérieur, ont progressé de 1,1%, tandis que le STOXX 600, plus large et paneuropéen, a gagné 0,7%.

Avec la hausse des prix du brut, les majors pétrolières Shell et BP ont gagné du terrain en début de séance, ce qui a fait progresser le secteur de l'énergie de 4,2 %. [O/R]

Les marchés surveillaient également les données de l'indice PMI manufacturier britannique pour le mois de décembre, qui devrait être stable en glissement annuel.

Cineworld a baissé de 17,6 % après que l'exploitant de cinéma britannique a déclaré qu'il ne vendrait aucun de ses actifs individuellement et qu'il n'avait pas eu de discussions avec AMC Entertainment concernant la vente d'un de ses cinémas.

Rolls-Royce a augmenté de 4,9 % pour prendre la tête du FTSE 100, après que Jefferies ait relevé le fabricant de moteurs d'avion de "conserver" à "acheter".