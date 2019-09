Les valeurs pétrolières recherchées

0

La flambée du pétrole (+8,7% pour le Brent; +7,9% pour le WTI) soutient logiquement les valeurs pétrolières. TechnipFMC bondit de 6,4% tandis que Total grimpe de 2,9%. Sur le SBF 120, CGG s'adjuge 5,5% et Vallourec, 5,3%. L'or noir bondit après une attaque des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite ce week-end. Cet incident est la plus importante attaque d'infrastructures en Arabie Saoudite depuis 10 ans. Selon les spécialistes, à court terme, 5% de la production mondiale de pétrole est concernée.A la Bourse de Paris, si les valeurs pétrolières se distinguent, Air France-KLM cède plus de 4%, la hausse du carburant pénalisant ses comptes.