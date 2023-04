Les actions asiatiques ont souffert jeudi, entraînées par la vente des actions technologiques de Hong Kong, tandis que le dollar était sous pression et que les obligations à court terme étaient fermes, le ralentissement de l'inflation américaine semblant suggérer que le cycle de hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis approchait de sa fin.

En début de journée en Asie, l'euro a atteint son plus haut niveau en deux mois et demi, à 1,10 dollar. Les investisseurs estiment que les banquiers centraux européens devront rester plus longtemps sur la corde raide que leurs homologues américains pour freiner la hausse des prix.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a glissé de 0,3 %, largement sous la pression d'une baisse de 1,5 % des valeurs technologiques de Hong Kong dans le sillage du Financial Times qui a rapporté que SoftBank vendait sa participation dans Alibaba.

Les actions d'Alibaba étaient en baisse de 3 % dans les premiers échanges et les actions de SoftBank stagnaient, et aucune n'a immédiatement répondu aux questions de Reuters.

Les données de la nuit ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont à peine augmenté en mars. La hausse annuelle de 5 % a été la plus faible depuis mai 2021 et en baisse par rapport à 9,1 % en juin dernier. L'IPC de base, qui exclut les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, est resté stable à 5,6 % en rythme annuel.

Le procès-verbal de la réunion de mars de la Réserve fédérale a également montré que certains décideurs politiques ont envisagé de suspendre les augmentations, avant d'accepter la hausse de 25 points de base du mois dernier, les préoccupations étant centrées sur la question de savoir si les hésitations des banques entraîneraient un resserrement plus large du crédit.

"On s'attend à ce que les banques resserrent leurs normes de prêt", a déclaré Moh Siong Sim, analyste des devises à la Banque de Singapour.

"Mais on ne sait pas encore si cela aura un impact significatif sur la croissance américaine. Cette partie de l'équation est encore en cours d'élaboration. Cela pourrait ralentir la faiblesse du dollar.

Le Dollar Index est proche d'un plus bas de deux mois à 101,47. Le dollar a baissé de 0,4 % à 133,19 yens dans la nuit et a baissé d'environ 0,5 % à 0,6694 dollar pour un dollar australien. L'Aussie a reçu un coup de pouce supplémentaire grâce à une augmentation plus importante que prévu des embauches en mars, atteignant 0,6710 $ en milieu de matinée. [AUD/]

Les rendements du Trésor à deux ans ont baissé de plus de 8 points de base et sont restés stables en Asie à 3,9662%. Les contrats à terme sur les Fed funds impliquent environ 70% de chances qu'il y ait une nouvelle hausse des taux en mai, suivie par des réductions vers la fin de l'année.

IF" (EN ANGLAIS)

Jeudi, les chiffres du commerce chinois seront publiés, ce qui pourrait renforcer le plus grand espoir des investisseurs pour la croissance en 2023, à savoir la reprise post-pandémique de la Chine.

Le PIB mensuel britannique est également attendu, de même que les prix à la production américains. Toutefois, compte tenu des préoccupations de la Fed concernant les banques, l'attention de la semaine se portera principalement sur les résultats de Citi, Wells Fargo et JP Morgan Chase, attendus vendredi.

Le monde de la politique monétaire est un monde de "si", c'est-à-dire qu'il faut attendre de voir les conditions bancaires et financières", a déclaré Sam Rines, directeur général de la société de recherche CORBU au Texas. "Les questions relatives au secteur bancaire font explicitement partie de la fonction de réaction à l'heure actuelle.

Goldman Sachs s'est montré optimiste dans une étude publiée cette nuit, notant que les risques d'une crise bancaire pure et simple ont fortement diminué étant donné qu'aucune autre banque n'a explosé depuis le week-end de l'effondrement de la Silicon Valley Bank il y a un mois.

Cependant, il y a des pressions et des signes d'avertissement, en particulier pour les créanciers régionaux, M. Rines soulignant que la Bank of South Carolina a noté des "augmentations précipitées" dans les coûts des dépôts et des marges minces dans ses résultats du premier trimestre de cette semaine.

Ailleurs, les prix du pétrole ont maintenu les gains importants réalisés dans le sillage des données sur l'inflation, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étant stables à 87,22 dollars le baril. L'or s'est maintenu à 2,018 dollars l'once.

Les actions du promoteur immobilier chinois Sunac China ont repris après une suspension de plus d'un an à Hong Kong, la société étant en pleine restructuration de sa dette. L'action a chuté de 45 %.